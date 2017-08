Sandra Bullock przekazała 1 mln dolarów ofiarom huraganu w Teksasie

Sandra Bullock postanowiła pomóc ofiarom huraganu "Harvey" w Teksasie. Hollywoodzka aktorka przekazała im milion dolarów poprzez amerykański Czerwony Krzyż.

Sandra Bullock pomaga ofiarom huraganu AFP

Sandra Bullock powiedziała, że pomimo obecnego podziału politycznego i zamieszania w kraju, ma nadzieję, że w obliczu tragedii Amerykanie się zjednoczą, aby wspólnie pomóc potrzebującym.

Reklama

"Teraz ważni są ludzie" - oświadczyła aktorka.



Swą pomoc zadeklarowały również inne gwiazdy, w tym: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kim Kardashian West, Lin-Manuel Miranda, DJ Khaled i Nicki Minaj. Firma Walta Disneya przekazała już potrzebującym milion dolarów.

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend nad Teksasem przeszedł huragan "Harvey", który spowodował ulewne deszcze. Telewizja Fox News podała, że w całym Teksasie powodzie kosztowały już życie 14 osób. Jednak władze obawiają się, że ostateczny bilans będzie gorszy, bo wciąż wiele obszarów jest odciętych od świata i służby ratunkowe nie mogą tam dotrzeć.

Najgorsza sytuacja panuje w Houston, gdzie poziom wody wciąż się podnosi. Trwające od kilku dni ulewne deszcze, które wywołały powódź w Houston, nie mają precedensu w historii. Od piątku do wtorku w Teksasie spadło ponad 125 cm słupa wody, podczas gdy roczna średnia opadów wynosi 126 cm - podały służby meteorologiczne.

Od poniedziałku Harvey przesuwa się z prędkością ok. pięciu km na godzinę na wschód, w kierunku wód Zatoki Meksykańskiej, co - jak ostrzegają meteorolodzy - może oznaczać, że znów przybierze na sile. Prognozy przewidują, że opady deszczu ustaną dopiero pod koniec tygodnia, co budzi obawy, że powódź wystąpi w sąsiednich stanach, m.in. w Luizjanie.