Salma Hayek wspiera ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku

W piątek, 22 września, mija ostatni dzień trzydniowej żałoby narodowej w Meksyku. W akcję mającą na celu pomoc ofiarom włączyły się gwiazdy wielkiego ekranu.

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło środkowy Meksyk we wtorek w godzinach południowych lokalnego czasu, według różnych źródeł posiadało magnitudę 7,1-7,4. Co najmniej 250 osób zginęło w wyniku katastrofy. Ponad 100 osób straciło życie w stolicy kraju.

Swoje wsparcie dla ofiar przekazują kolejni aktorzy i celebryci. W akcję mającą na celu pomoc poszkodowanym mocno zaangażowała się m.in. Salma Hayek. Pochodząca z Meksyku artystka w emocjonalnym wpisie na Instagramie stwierdziła, że "przeszła już raz przez następstwa trzęsienia ziemi o tej magnitudzie". Hayek wspominała oczywiście o podobnej katastrofie, która wydarzyła się w jej ojczyźnie w roku 1985. Magnituda wstrząsów wyniosła wtedy 8.1. Kataklizm doprowadził do śmierci, według różnych szacunków, od 5 do 40 tysięcy osób.

Aktorka przyznała, że w wyniku tamtej tragedii wielu jej przyjaciół straciło życie, wliczając - jak napisała Hayek - "wujka, który był mi bardzo bliski". Samo doświadczenie nazwała "makabrycznym".

Artystka rozpoczęła również kampanię poprzez platformę Crowdrise, która ma na celu "pomoc rodzinom przechodzącym przez ten koszmar w Meksyku". Fundusz szybko osiągnął ponad 314 000 dolarów wpłaty. Aktorka powiedziała, że sama doda jeszcze 100 tysięcy. "Kieruję się do Waszych serc, do dobra waszych serc, do waszego współczucia - o wsparcie. Wszystko co możecie dać, uczyni ogromną różnicę" - napisała.

W akcję zaangażowała się też pisarka J. K. Rowling i piosenkarka Sia. "Zdjęcia z Meksyku łamią moje serce. Byłam tam zaledwie miesiąc temu. Wpłacajcie organizacji Oxfam, tak jak ja to zrobiłam" - napisała autorka sagi o Harrym Potterze.