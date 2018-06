Sally Potter gościem Transatlantyk Festival

Sally Potter - brytyjska reżyserka, uznawana za jedną z najważniejszych autorek we współczesnym kinie, będzie bohaterką cyklu Zbliżenia podczas tegorocznej edycji Transatlantyk Festival. Reżyserka poprowadzi Master Class, a także odbierze wyjątkową nagrodę specjalną FIPRESCI - 93.

Sally Potter AFP

Sally Potter jest artystką wszechstronną. To scenarzystka, reżyserka filmów krótkich, dokumentów i obrazów fabularnych. To również aktorka, kompozytorka, wokalistka, choreografka. A wreszcie społeczna aktywistka.

Kinem interesowała się od wczesnych lat, pierwszy filmik zrealizowała jako czternastolatka. Międzynarodowej widowni dała się poznać mając lat trzydzieści, w roku 1979, jako autorka 45-minutowego "Thrillera". W 1983 roku zrealizowała pełnometrażowy debiut - eksperymentalny dramat "The Gold Diggers". Prawdziwy rozgłos przyniósł jej jednak pochodzący z 1992 roku "Orlando" - śmiała adaptacja powieści Virginii Wolf, ze znakomitą kreacją Tildy Swinton. Film ten zdobył liczne nagrody (m.in. Europejską Nagrodę Filmową dla filmowej nadziei i dwie nominacje do Oscara). Będą go mogli obejrzeć widzowie Transatlantyku.



W ramach retrospektywy na festiwalu zostaną pokazane także inne filmy Sally Potter: "Lekcje tanga" - semibiograficzny obraz, w którym Sally Potter gra poniekąd samą siebie, niespełnioną reżyserkę, od dłuższego czasu nie mającą pomysłu na film. Zmienia się to, gdy poznaje tancerza tanga, młodego Argentyńczyka. Zaczyna uczęszczać do niego na lekcje, a akcja wkrótce przenosi się do Argentyny; "Tak" - dusząca się w nieudanym małżeństwie główna bohaterka, wdaje się w romans z libańskim chirurgiem, który po wyemigrowaniu do Londynu pracuje jako kucharz. Rodzi się między nimi uczucie, ale oboje muszą pogodzić się ze swoim życiem i stratami, jakie w nim ponieśli; "Ginger i Rosa" - opowieść o dwóch nastoletnich dziewczynach. Ginger i Rosa chodzą razem na wagary, rozmawiają o religii, polityce i fryzurach, a także marzą o lepszym życiu, niż miały ich matki; i wreszcie "Party" - Janet organizuje domowe przyjęcie w gronie najbliższych, aby uczcić swój awans na ministra zdrowia w brytyjskim rządzie. Wśród gości są sarkastyczna April i jej mąż Gottfried, zwolennik medycyny alternatywnej; para wyzwolonych lesbijek - Martha oraz jej o kilkanaście lat młodsza partnerka Jinny; dziwnie podenerwowany bankier Tom, który zaczyna imprezę od wciągnięcia kreski kokainy w toalecie.



Sally Potter znalazła się w ekskluzywnym gronie twórców uhonorowanych jubileuszową nagrodą FIPRESCI - Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (The International Federation of Film Critics/Fédération Internationale de la Presse Cinématographique). Wręczenie reżyserce statuetki "FIPRESCI - 93" nastąpi podczas 8. edycji Transatlantyk Festival, który odbywa się w Łodzi w dniach 13-20 lipca.

Nagroda "FIPRESCI 90+", która pierwszy raz została przyznana kilku wybitnym reżyserom z okazji 90-lecia Federacji, ma być przyznawana co rok aż do setnych urodzin FIPRESCI, podkreślając rolę i znaczenie krytyki filmowej. Założona w 1925 roku FIPRESCI to obecnie najpoważniejsza i najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca krytyków filmowych z całego świata.

- Zaprosiliśmy istotnych dla nas filmowców, aby świętowali ten jubileusz razem z nami - mówi Klaus Eder, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych. - Specjalną nagrodę "FIPRESCI 90+" otrzymali do tej pory Jean-Jacques Annaud, Costa-Gavras, Nanni Moretti, Alan Parker, Goran Paskaljević, Edgar Reitz, Ettore Scola, Béla Tarr, Margarethe von Trotta i Andrzej Wajda oraz zeszłoroczna laureatka Lucrecia Martel - reżyserzy, których praca i sposób postrzegania kina są nam szczególnie bliskie. Teraz, podczas Transatlantyk Festival w Łodzi, zaszczyci nas swoją obecnością Sally Potter, odbierając “FIPRESCI - 93".



Zdjęcie Sally Potter / fot. Ernesto S. Ruscio / Getty Images

- Bardzo się cieszę, że Sally Potter będzie w tym roku gościem Transatlantyku. - mówi Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara i Dyrektor Festiwalu. - Zawsze podziwiałem niezależność jej pracy, jej zaangażowanie w obraz, taniec i muzykę. - Jest to również wielki zaszczyt, że Federacja wybrała właśnie nasz festiwal do ekskluzywnego grona festiwali filmowych, podczas których wręczana jest ta niezwykle prestiżowa nagroda jubileuszowa FIPRESCI 90+.

Elastyczne w formie, bogate intelektualnie i emocjonalnie kino Sally Potter konsekwentnie rozwija i adaptuje medium filmowe sprawiając, że widzowie stają się "częścią transformacji". Jest to kino, w którym bohaterka opery może ponownie powstać po scenicznej śmierci, aby spojrzeć krytycznie na swój tragiczny los ("Thriller"); kino w którym ikona ekranu rzuca poniewczasie wyzwanie swojej własnej powszechności i uprzedmiotowieniu ("The Gold Diggers"); kino w którym zablokowana artystka ponownie nabiera energii poprzez taniec ("Lekcja Tanga"); kino w którym współcześni kochankowie mówią do siebie wierszem ("Tak"); kino w którym projekt badawczy zza kulis opublikowany online zainspiruje publiczność do działania ("Krzyk mody"); kino w którym mężczyzna "staje się kobietą" ("Orlando"). Jest to kino, które stara się przypomnieć widzom o ich potencjale, rzucając wyzwanie temu, co jego twórczyni nazwała "kulturowym zniechęceniem w ogóle"; kino-antidotum przeciwko rozpaczy.

Transatlantyk Festival odbędzie się w dniach 13-20 lipca w Łodzi.