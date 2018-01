Russell Crowe i Dakota Fanning razem na planie

Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł") i Dakota Fanning ("Sam", "Wojna światów") dołączyli do obsady filmu "Bad Times at the El Royale". Thriller ma wejść na ekrany kin w USA w październiku 2018 roku.

Dakota Fanning pracę w Hollywood zaczęła już jako dziecko AFP

Akcja filmu "Bad Times at the El Royale" będzie rozgrywała się w latach 60. XX wieku w Kalifornii. Bohaterowie opowieści to kilka nieznajomych osób, przebywających w hotelu nad jeziorem Tahoe, który losy splatają się przypadkowo.



W obsadzie są również takie aktorskie gwiazdy, jak Chris Hemsworth ("Thor", "Avengers") i Jeff Bridge ("Aż do piekła", "Big Lebowski").

Reżyserem filmu jest Drew Goddard, który pracował jako producent przy takich telewizyjnych hitach, jak "Lost: Zagubieni", "Agentka o stu twarzach" czy "Daredevil". Jego reżyserskim debiutem był horror "Dom w głębi lasu" (2012).

Prace na planie rozpoczną się w marcu tego roku. Premiera planowana jest na październik 2018 roku.