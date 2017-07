W lipcu rozpoczęły się zdjęcia do "Wilkołaka" Adriana Panka. To drugi film twórcy wielokrotnie nagradzanego za debiutancki "Daas" z 2011 roku. "Wilkołak" jest realizowany m.in. w Parku Narodowym Gór Stołowych, Pałacu w Bulowicach oraz w Muzeum Molke. Koniec zdjęć do "Wilkołaka" zaplanowano na listopad 2017 roku. Akcja filmu rozgrywa się latem 1945 roku.

Czy nowy film Adriana Panka dorówna popularnością "Daas"? /Kurnikowski /AKPA

Dla ośmiorga dzieci, wyzwolonych z obozu Gross-Rosen, zostaje utworzony prowizoryczny sierociniec w opuszczonym pałacu wśród lasów. Ich opiekunką staje się dwudziestoletnia Hanka, również była więźniarka. Po okropieństwach obozu bohaterowie powoli odzyskują resztki straconego dzieciństwa, jednak koszmar szybko do nich powraca. W okolicznych lasach krążą obozowe wilczury. Wypuszczone przez esesmanów przed wyzwoleniem Gross-Rosen, wygłodzone i zdziczałe zwierzęta osaczają pałac w poszukiwaniu pożywienia. W przerażonych dzieciach uruchamia się obozowy instynkt przetrwania.

Reklama

"To historia o zarażeniu złem. O ludziach, którzy zostali sprowadzeni do roli zwierząt i próbują powrócić do ludzkiej postaci" - mówi Adrian Panek, który jest także autorem scenariusza do filmu.



W "Wilkołaku" zobaczymy m.in. Danutę Stenkę, Sonię Mietielicę ("Handlarz cudów" Jarosława Szody i Bolesława Pawicy), Nicolasa Przygodę ("Plac zabaw" Bartosza M. Kowalskiego) oraz niemieckiego aktora Wernera Daehna, znanego z ról w "Walkirii" Bryana Singera i "Życiu na podsłuchu" Floriana Henckela von Donnersmarcka.



Producentkami filmu są Agata Szymańska i Magdalena Kamińska z Balapolis. Wśród wcześniejszych produkcji firmy jest "Baby Bump" Kuby Czekaja nagrodzony wyróżnieniem specjalne Queer Lion Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz Nagrodą Specjalną Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie. "Wilkołak" powstaje w koprodukcji z Rosco Polska, holenderskim House of Netherhorror, niemieckim studiem Twenty Twenty Vision odpowiedzialnym za sukces takich filmów jak "Elle" Paula Verhoevena, "Martwe wody" Bruno Dumonta i "Soy Nero" Rafiego Pittsa.



Projekt został wsparty finansowo m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Netherlands Film Fund. "Wilkołak" trafi do kin w 2018 roku.