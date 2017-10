Rosanna Arquette gościem 8. American Film Festival

Gościem honorowym zbliżającego się 8. American Film Festival będzie uznana aktorka Rosanna Arquette. Nominowana do Złotego Globu, telewizyjnej Emmy oraz nagrodzona BAFTĄ gwiazda amerykańskiego kina przyjedzie do Wrocławia, by 24 października odebrać Indie Star Award.

Rosanna Arquette AFP

Rosanna Arquette wywodzi się z rodziny o wieloletniej aktorskiej tradycji. Przed kamerą występowali jej dziadek, ojciec, a także każdy z czworga rodzeństwa. Ją samą można podziwiać w filmach takich magów kina jak: John Sayles, Martin Scorsese, Luc Besson czy Quentin Tarantino. W związku z przyznanym aktorce wyróżnieniem w programie 8.AFF znajdą się trzy tytuły z jej udziałem.



Reklama

Polską premierę będzie miał debiut reżyserski Magdaleny Zyzak i Zachary'ego Cotlera "Maya Dardel" - kameralna opowieść o planującej popełnić samobójstwo uznanej pisarce - w tej roli Lena Olin - która organizuje niepozbawiony erotycznych intencji konkurs dla młodych mężczyzn aspirujących do roli poetów. Arquette wcieliła się w tym filmie w postać enigmatycznej sąsiadki głównej bohaterki. Na uroczystej premierze we Wrocławiu - obok Rosanny Arquette - będzie obecna para reżyserów oraz polscy i amerykańscy producenci (Apple Film Production, Greyshack Films).

Wideo Maya Dardel - EIFF Trailer

Na festiwalu zobaczymy również najbardziej utytułowaną kreację aktorską Rosanny Arquette. Występując u boku Madonny w "Rozpaczliwie poszukując Susan" - filmie wyreżyserowanym przez Susan Seidelman, aktorka zapewniła sobie nominację do Złotego Globu oraz nagrodę BAFTA. Po raz drugi do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej została nominowana za drugoplanową rolę w "Po godzinach" Martina Scorsese - filmie, który także zostanie zaprezentowany podczas tegorocznego AFF.

W czasie specjalnego masterclass Arquette opowie o swojej karierze, ulubionych filmach oraz aktywności społecznej - obok pracy w filmie, aktorka poświęca się działalności na rzecz profilaktyki raka piersi.