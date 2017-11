Rooney Mara jako Maria Magdalena [pierwsze zdjęcie]

Twórcy filmu "Maria Magdalena" zaprezentowali pierwsze oficjalne zdjęcie produkcji. W tytułowej roli zobaczymy na ekranie Rooney Marę.

Rooney Mara w filmie "Maria Magdalena" /Universal Pictures /materiały dystrybutora

"Maria Magdalena" to głęboko ludzkie spojrzenie na jedną z najbardziej tajemniczych i zarazem najbardziej niezrozumianych kobiet wszech czasów.



Biblijna biografia opowiada historię Marii (dwukrotnie nominowana do Oscara Rooney Mara), młodej kobiety, szukającej nowej drogi życia. Skrępowana hierarchią i obyczajowością swych czasów, Maria przeciwstawia się swej tradycjonalnej rodzinie i dołącza do nowego społecznego ruchu kierowanego przez Jezusa z Nazaretu (trzykrotnie nominowany do Oscara Joaquin Phoenix). Wkrótce odnajdzie tam dla siebie miejsce, znajdując się w sercu podróży wiodącej do Jeruzalem.

W filmie Gartha Davisa ("Lion. Droga do domu") zobaczymy także nominowanego do Nagrody Akademii Chiwetela Ejiofora.

"Maria Magdalena" trafi na ekrany kin 6 kwietnia 2018.