Roman Polański w Polsce. Ruszyły zdjęcia do filmu o zdobywcy Oscara

Roman Polański przyleciał do Krakowa na zdjęcia do filmu dokumentalnego o dzieciństwie i młodości reżysera. Zdobywcy Oscara towarzyszy jego wieloletni przyjaciel, światowej sławy fotograf, Ryszard Horowitz.

Roman Polański podczas realizacji filmu o jego dzieciństwie w Krakowie /Robert Słuszniak /materiały prasowe

- Od czasu mojego wyjazdu do Stanów, nigdy nie byliśmy z Romanem wspólnie w Krakowie - zauważył Ryszard Horowitz pierwszego dnia na planie. Przyjaciele spacerowali m.in. po krakowskim Podgórzu, gdzie w czasie II wojny światowej naziści utworzyli getto dla ludności żydowskiej. To w nim dziewięcioletni wówczas Roman poznał trzyletniego Ryszarda.



Reklama

- Nigdy nie wracaliśmy do tamtych czasów, spotykaliśmy się w Nowym Jorku, w Warszawie, nawet w Pekinie, ale nigdy w mieście naszej młodości. To surrelistyczne znowu tu wrócić, bo wszystkie te wspomnienia są dla mnie niezwykle ważne - mówi Roman Polański. 84-letni dziś reżyser odwiedził wieś Wysoka, w której ukrywał się przed nazistami po ucieczce z Krakowa. Wraz z Ryszardem Horowitzem wrócili także do mieszkania, w którym fotograf wywoływał swoje pierwsze zdjęcia.

78-letni Horowitz jest jednym z najmłodszych ocalonych z Holocaustu, a jego historia została pokazana w filmie Stevena Spielberga pt. "Lista Schindlera". - To duża odpowiedzialność. Bohaterowie zaufali nam i powierzyli bardzo osobiste wspomnienia. Mają nam tak wiele do opowiedzenia, że podczas zdjęć trudno jest za nimi nadążyć - zaznacza producentka filmu Anna Kokoszka-Romer.

- Mimo trudnych doświadczeń, które ich ukształtowały, nasi bohaterowie mają ogromne poczucie humoru, którym zarażają ekipę filmową - mówi reżyser filmu Mateusz Kudła i przywołuje wieczór spędzony pod Halą Targową w Krakowie, gdzie Roman Polański i Ryszard Horowitz, czekając na kiełbaski z Nyski, rozbawiali całą kolejkę.



Roman Polański w Krakowie 1 4 Roman Polański przyleciał do Krakowa na zdjęcia do filmu dokumentalnego o dzieciństwie i młodości reżysera. Zdobywcy Oscara towarzyszy jego wieloletni przyjaciel, światowej sławy fotograf, Ryszard Horowitz. Autor zdjęcia: Robert Słuszniak / KRKFILM.COM Źródło: materiały prasowe 4

Jest to pierwsza wizyta Romana Polańskiego w Polsce po oddaleniu przez Sąd Najwyższy kasacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie ekstradycji reżysera do USA. - Bardzo się cieszę, że dzięki definitywnemu zakończeniu sprawy ekstradycji, Roman Polański mógł przyjechać do Polski i wziąć udział w realizacji tak osobistego projektu - mówi z satysfakcją mec. Jan Olszewski, adwokat filmowca. Za produkcję obrazu odpowiada Anna Kokoszka-Romer, wieloletnia dziennikarka, obecnie związana z redakcją głównego wydania "Faktów" TVN. Film reżyseruje Mateusz Kudła, wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach, m.in. Złotym Delfinem w Cannes. Producentem wykonawczym jest KRK FILM.