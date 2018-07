Roman Polański gotuje córce polskie potrawy

Roman Polański zna się nie tylko na reżyserowaniu filmów, ale też na gotowaniu. Pełna podziwu dla jego umiejętności kulinarnych jest jego córka, Morgane. Szykuje dla niej tradycyjne polskie dania jak bigos czy barszcz.

25-letnia cóka Romana Polańskiego - Morgane AFP

"Dzięki tacie znam smak tradycyjnego polskiego chłodnika z koperkiem, zajadam się też jego wersją ogórkową. Tata świetnie gotuje i robi to dość często. Uwielbiam jego barszcz, przyrządza też wspaniały bigos" - Morgane Polański wyznała dziennikarce "Harper's Bazaar".

Bigos z dużą ilością mięsa reżyser przygotowuje trzy, cztery dni. Z robionym w Paryżu barszczem sprawa nie jest prostsza. "Trudno tutaj o surowe buraki, nie wiem, z jakiego powodu we Francji sprzedają tylko gotowane. (...) Pewnego razu z kumplami Polakami robiliśmy barszcz i nagle nam zabrakło buraków. Dołożyliśmy gotowanych i okazało się, że działa" - Polański przyznał kiedyś w jednym z wywiadów.

Córce reżysera Polska wyda się bliska nie tylko za sprawą jego popisów kulinarnych. "Zawsze dużo opowiadał nam o polskiej kulturze. Dorastaliśmy otoczeni historiami, wspomnieniami (...). Jeździliśmy często do Polski. Duże wrażenie zrobił na mnie Kraków - od razu mnie zauroczył. No i jak jestem w Polsce, to wcinam śledzie i ogórki kiszone" - przyznaje Morgane.



Ubolewa, że nie mówi po polsku. Zna tylko kilka słów i kołysankę "Aaa, kotki dwa".

25-letnia Morgane jest córką Polańskiego z małżeństwa z Emmanuelle Seigner. Ma brata Elvisa. Jest aktorką, a od niedawna także reżyserką. Grała m.in. w serialu "Wikingowie", kreując księżniczkę Giselę. Wystąpiła też w trzech filmach swojego ojca - "Pianiście", "Oliverze Twiście" i "Autorze widmo". Na co dzień mieszka w Londynie.