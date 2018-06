Robert De Niro ostro o Trumpie na gali wręczenia nagród Tony

Podczas niedzielnej gali wręczenia teatralnych nagród Tony Robert De Niro bez ogródek powiedział, co myśli o obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Oglądający transmisję Amerykanie nie mieli okazji przekonać się, co powiedział aktor, ponieważ jego wypowiedź została ocenzurowana.

Prowadząca bezpośrednia transmisję z gali wręczenia nagród Tony telewizja CBS była przygotowana na ewentualne niespodzianki ze strony gwiazd i nie znajdująca się w scenariuszu show kwestia Roberta De Niro została przez realizatorów telewizyjnej transmisji wyciszona.

De Niro pojawił się na scenie, by zapowiedzieć występ Bruce'a Springsteena. "Zamierzam powiedzieć tylko jedną rzecz" - oznajmił aktor, po czym dodał: "Fuck Trump".

Deklaracja De Niro została przyjęta owacyjnie przez zgromadzoną na gali celebrycką widownię.

Aktor kontynuował swój polityczny manifest: "Koniec z mówieniem: 'Precz z Trumpem'. Teraz tylko: 'Fuck Trump'"!



De Niro już wcześniej kierował pod adresem Trumpa obraźliwe sformułowania. W trakcie kampanii sugerował, że uderzy polityka w twarz. "Jest porażająco głupi. Jest gnojkiem, psem, świnią, jest oszustem; idiotą" - tak m.in. hollywoodzki aktor wypowiadał się na temat Trumpa.



