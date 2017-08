Robert De Niro: Co z "The Irishman"?

​Robert De Niro wyznał, że gdyby nie platforma streamingowa Netflix, to długo dojrzewający projekt filmowy "The Irishman", nigdy nie zostałby zrealizowany.

Joe Pesci, Martin Scorsese i Robert De Niro znowu razem /UNIVERSAL PICTURES / CARUSO, PHILLIP /East News

Ikona kina powraca do współpracy ze swoimi starymi znajomymi z planu - reżyserem Martinem Scorsese oraz aktorami Joe Pescim i Alem Pacino. Wszystko to w produkcji opartej o biografię autentycznej postaci - Franka "Irlandczyka" Sheerana. Projekt rozwijany jest od 2008 roku.

Reklama

Film wpadł w zastój w 2011 roku. Wtedy to wycofało się z niego studio Paramount Pictures. Ale jak podają źródła - ostatnio w projekt zaangażował się Netflix. Platforma wyłożyła ponoć 100 milionów dolarów. To znacznie przyspieszyło realizacyjny proces. Kamery mają ruszyć już we wrześniu. Premiera obrazu przewidywana jest na drugą połowę 2018 roku.

De Niro przyznał, że wysoki koszt filmu blokował produkcję przez długi czas. Ale niezmiernie cieszy się z tego, że szefowie Netflixa zgodzili się wspomóc projekt. Twórcy "The Irishman" mają ambitne plany. Chcą wykorzystać w pełni nowoczesną technologię, by uzyskać efekt odmłodzenia gwiazd występujących na ekranie. Przez to będziemy mieli możliwość śledzenia, jak stają się, wraz z postępem historii, naturalnie starsi. "Potrzebujemy pieniędzy, żeby zrobić to dobrze. A nie było możliwości sfinansowania tego w, nazwijmy to, tradycyjny sposób" - stwierdził De Niro w wywiadzie.

"Najpierw robimy młodą ekipę i potem postarzamy ich o kolejne lata tak, by w starszym wieku przypominali już nas samych. Technicy starają się jak mogą, by wypadło to najlepiej na świecie. To jest nasz cel - uczynić z tego coś specjalnego, co każdy będzie chciał zobaczyć. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się już doczekać produkcji" - wyznał aktor.



"The Irishman", oparty o książkę Charlesa Brandta "Słyszałem, że malujesz domy...", nie jest jedynym projektem, jaki De Niro szykuje wraz ze streamingową platformą. Aktor nawiązał też współpracę z reżyserem Davidem O. Russellem ("American Hustle", "Poradnik pozytywnego myślenia"), by przygotować razem nienazwany jeszcze serial dla Amazona. Wiadomym na razie jest, że powstaną co najmniej dwa sezony serii.