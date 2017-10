Rita Wilson i Tom Hanks: Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia

Oboje są aktorami, producentami, lubią się uśmiechać i nie cierpią traktować innych z góry. Rita Wilson i Tom Hanks poznali się w 1980 roku, a od 1985 nie są w stanie wytrzymać bez siebie dłużej niż kilka dni.

Tom Hanks i Rita Wilosn na rozdaniu Złotych Globów (2014) AFP

Rita Wilson i Tom Hanks poznali się na planie serialu "Bosom Buddies" w 1980 roku. Pięć lat później zagrali wspólnie w filmie "Ochotnicy". - W 1985 roku popatrzyliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to jest to. Choć wcześniej już razem pracowaliśmy, Amor chyba potrzebował czasu - mówi aktor.

Zakochani wzięli ślub 30 kwietnia 1988 roku. - Niedługo zaprosimy dzieci i wnuki na nasze 30-lecie. Mamy jedno życzenie: by być ze sobą kolejnych 30 lat! - dodaje Rita.



Fani cenią Toma Hanksa za poczucie humoru, dobre serce, dystans do samego siebie i nadzieję, jaką daje zakochanym. - Skoro on mógł stworzyć trwający ponad 30 lat szczęśliwy związek, dla nas również jest szansa - myślą.

Gwiazda Hollywood, zdobywca dwóch Oscarów ("Filadelfia", "Forrest Gump"), człowiek bogaty i wpływowy, który mógłby swą pozycję wykorzystywać do bicia miłosnych rekordów, twierdzi, że tak samo postąpiłby każdy, kto miałby szczęście spotkać Ritę Wilson.

Zdjęcie Tom Hanks i Rita Wilson tworzą szczęśliwy związek prawie od 30 lat / AFP

Niech ta rozmowa trwa

- Ludzi takich jak ona trudno znaleźć - rozpływa się aktor. - Jest cierpliwa, zabawna, nigdy nie powiedziała o mnie ani moich (nie zawsze mądrych!) rolach złego słowa. W dodatku kiedy w 2013 roku zdiagnozowano u mnie cukrzycę, okazało się, że ma zadatki na świętą. Zachowała spokój, gdy wyszło na jaw, że już jako 36-latek miałem za wysoki poziom cukru we krwi, ale zignorowałem przestrogi lekarzy - dodaje.

Czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? Nie! Hanks, którego dalekim przodkiem jest Abraham Lincoln, poznał Wilson, wywodzącą się z rodu muzułmańskich Słowian (tzw. Pomacy - muzułmanie bułgarscy), na planie serialu "Bosom Buddies" w 1980 roku. - Grała satanistkę. Przerażała mnie - śmieje się Tom. Uczucie narodziło się pięć lat później, podczas pracy nad komedią "Ochotnicy" (1985).

- Ustaliliśmy, że urodziliśmy się w tym samym 1956 roku, lubimy te same filmy, książki i muzykę. Rozmowa się przeciągała. Nazajutrz zrozumieliśmy, że chcemy ją kontynuować przez resztę życia - wspomina Wilson. - Jak wiecie, zbieram maszyny do pisania, lubię też stare auta. Rita uznała, że to fantastyczne hobby - mówi Tom.

Wspaniała rodzina

Para wzięła ślub 30 kwietnia 1988 roku. Oboje byli po trzydziestce. - Obiecaliśmy sobie, że stworzymy fajny, dojrzały związek. Udało się, choć sami w to nie wierzyliśmy - twierdzi żona, która w dniu 61. urodzin męża razem z nim cieszyła się fiatem 126 p. Dzisiaj mają córkę oraz trzech synów, przy czym Elizabeth i Colin są z poprzedniego związku Toma. Gdy ich matka Samantha Lewes zmarła na raka, Rita uznała, że mogą na nią liczyć, bo kocha ich jak własne dzieci.

Hanksa i Wilson łączy wszystko: wiara (są grekokatolikami), pogodne usposobienie i talent do zjednywania sobie ludzi. Dzieli tylko jedno - kilometry, gdy któreś z nich wyjedzie na plan filmowy.

Maciej Misiorny