Retrospektywa filmów Agnieszki Holland na festiwalu w Lecce

Retrospektywa filmów Agnieszki Holland i spotkanie z reżyserką to główne wydarzenia festiwalu kina europejskiego w Lecce na południu Włoch. To pierwszy duży przegląd jej twórczości we Włoszech. W jego ramach zaprezentowany zostanie też najnowszy "Pokot".

Agnieszka Holland podczas tegorocznego Berlinale AFP

Przegląd 10 najbardziej znanych filmów polskiej reżyserki otworzyły wtorkowe pokazy "Aktorów prowincjonalnych" z 1978 roku i "Kobiety samotnej" z 1981 r.

Reklama

Reklama

W środę wieczorem Agnieszka Holland odbierze nagrodę Złotego Drzewka Oliwnego za całokształt twórczości i spotka się z festiwalową widownią. Następnie zaprezentuje nagrodzony w tym roku na festiwalu w Berlinie film "Pokot".

Do soboty w trakcie 18. edycji festiwalu w Apulii odbędą się także projekcje filmów: "Gorączka", "Europa, Europa", "Olivier, Olivier", "Tajemniczy ogród", "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona" i "W ciemności".

Holland została zaproszona do Lecce w podwójnej roli: jako "protagonistka kina europejskiego", której twórczości dedykowano osobny przegląd, oraz jako przewodnicząca zarządu Europejskiej Akademii Filmowej.

W konkursie na festiwalu jest zaś film Jana Jakuba Kolskiego "Las, 4 rano". Reżyser oraz aktorka Aleksandra Michael spotkają się z publicznością.