Reese Witherspoon znów zostanie "legalną blondynką"?

Reese Witherspoon prowadzi rozmowy w sprawie występu w filmie "Legalna blondynka 3".

Reese Witherspoon w filmie "Legalna blondynka" /Mary Evans Picture Library / East News

Po raz pierwszy w postać Elle Woods - przebojowej blondynki w różowym kostiumie, która postanawia zrobić karierę prawniczą - Witherspoon wcieliła się w 2001 roku w komedii Roberta Luketica.

Reklama

"Reese jest piękna, inteligentna i utalentowana, a przy tym jest naturalną blondynką - czy można chcieć czegoś więcej?" - tak producent Marc Platt uzasadniał decyzje obsadową.

Po sukcesie komedii, która zarobiła na całym świecie prawie 150 milionów dolarów, w 2003 roku na ekrany trafił seqiel "Legalna blondynka 2". Bohaterka Witherspoon ukończyła studia na Harvardzie i pracuje w prestiżowej kancelarii prawniczej, gdzie wróży jej się błyskotliwą karierę.



“Spodobało mi się to, że Elle nie wstydzi się swej kobiecości. Jest dziewczęca, uwielbia swoje buty, lakier do paznokci i fryzurę. Ma jednak prawdziwe ambicje i wyłamuje się ze schematów głupiej blondynki, widzowie mogą się więc z nią identyfikować" - komentowała Witherspoon.



Do pracy nad "Legalną blondynką 3" wytwórnia MGM zatrudniła już scenopisarski tandem Kristen Smith-Karen McCullah, który odpowiadał za sukces oryginalnego filmu.

Reese Witherspoon: Seksowna blondynka 1 15 Autor zdjęcia: Źródło: AFP 15