Reese Witherspoon była molestowana w wieku 16 lat

Reese Witherspoon przyznała, że kiedy miała 16 lat, była molestowana seksualnie przez reżysera.

16-letnia Reese Witherspoon w filmie "W sercu Afryki" East News

Reese Witherspoon zabrała głos w sprawie seksualnego wykorzystywania kobiet w branży filmowej podczas poniedziałkowej (16 października) gali Women in Hollywood zorganizowanej przez magazyn "Elle".

Reklama

Gwiazda ujawniła, że w trakcie swojej kariery kilkukrotnie doświadczała seksualnej przemocy.



"Czuje prawdziwe obrzydzenie w stosunku do reżysera, który molestował mnie, gdy miałam 16 lat oraz złość na agentów i producentów, którzy sprawili, że uwierzyłam, że milczenie jest warunkiem mojego kontraktu" - przyznała aktorka dodając, że nie był to "jedyny epizod [tego typu] w mojej karierze".



Witherspoon nie podała nazwiska reżysera.

Przyznała jednak, że do zabrania głosu w tej sprawie sprowokowały ją wydarzenia ostatnich dni, kiedy po skandalu z udziałem Harveya Weinsteina o swoich gorzkich doświadczeniach z przemocą seksualną w Hollywood zaczęły opowiadać kolejne aktorki. "Czuję się mniej osamotniona przez te ostatnie kilka dni niż przez całe zawodowe życie" - Witherspoon podkreśliła wspólnotowe znaczenie kobiecego protestu.



Reese Witherspoon: Seksowna blondynka 1 15 Autor zdjęcia: Źródło: AFP 15

W poniedziałek, 16 października, aktorka Alyssa Milano zaapelowała do kobiet na Twitterze, aby dzieliły się swoimi doświadczeniami pod hashtagiem #MeToo. Jedną z gwiazd, które odpowiedziały na apel, była gwiazda "Brzyduli Betty" America Ferrera. Aktorka ujawniła, że doświadczyła molestowania seksualnego w wieku 9 lat.

Podczas gali Women in Hollywood głos zabrała także Jennifer Lawrence, która ujawniła, że będąc początkującą aktorką podczas castingu do jednej z ról musiała wspólnie z innymi dziewczynami starającymi się o rolę zaprezentować się nago. Gwiazda nazwała to doświadczenie "poniżającym i upokarzającym".