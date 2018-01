Reese Wiherspoon z trzema nogami na okładce "Vanity Far"

Reese Witherspoon z rozbawieniem skomentowała okładkę magazynu 'Vanity Fair", na której wydaje się, że aktorka ma trzy nogi.

W czwartek, 25 stycznia, "Vanity Fair" opublikowało coroczny, poświęcony Hollywood numer, w którym na okładce znalazło się 12 gwiazd kina, m.in. Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Tom Hanks i Robert De Niro.

Uwagę internautów przykuł jednak pewien szczegół na fotografii autorstwa Annie Leibovitz. Wydaje się bowiem, jakby Reese Witherspoon miała na zdjęciu trzy nogi.



"Myślę, że teraz już wszyscy wiedzą, że mam trzy nogi" - zaćwierkała Witherspoon. "Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie akceptować taką, jaka jestem" - dodała żartobliwie.



Witherspoon nie jest jednak jedyną gwiazdą z okładki "Vanity Fair", która przykuła uwagę bystrych obserwatorów retuszu przy użyciu Photoshopa. Na jednym ze zdjęć, dokumentujących przygotowania do ujęcia, widzimy bowiem Oprah Winfrey z... trzema rękami. Dodatkowa kończyna obejmuje... Reese Witherspoon.

"Akceptuję twoją trzecią nogę. Wiem też, że ty zaaprobowałaś moją trzecią rękę" - zażartowała na Twitterze Winfrey.

Redaktorzy "Vanity Fair" wyjaśnili, że to, co wydaje się trzecią nogą Reese Witherspoon, jest w istocie zagięciem jej kreacji. Wobec trzeciej ręki Winfrey byli jednak bezradni. "Jeśli zaś chodzi o Oprah, to jak miała poradzić sobie z tą całą żonglerką przy użyciu zaledwie dwóch rąk?" - zareagowało oficjalne konto "Vanity Fair".

Na okładce 'Vanity Fair" miał się także znaleźć James Franco, który wziął udział w sesji Annie Leibovitz. Po tym, jak aktor został oskarżony przez kilka kobiet o niewłaściwe zachowanie seksualne, redakcja magazynu podjęła decyzję o usunięciu go z okładkowego zdjęcia.