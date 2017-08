Przedstawicielka niemieckiego rządu domaga się zwolnienia Sieriebriennikowa

Niemiecka minister stanu do spraw kultury Monika Gruetters wezwała we wtorek Rosję do wypuszczenia z aresztu reżysera filmowego i teatralnego Kiriłła Sieriebriennikowa zatrzymanego w zeszłym tygodniu pod zarzutem zdefraudowania środków publicznych.

Kiriłłowi Sieriebriennikowowi grozi do 10 lat więzienia /Sergei Ilnitsky /PAP/EPA

"Wzywam mojego kolegę, rosyjskiego ministra kultury, do tego, by interweniował u swoich władz w celu zwolnienia Sieriebriennikowa" - powiedziała Gruetters w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.

"Odmowa (zwolnienia) byłaby afrontem nie tylko społecznym i politycznym, lecz także w rozumieniu polityki kulturalnej" - zaznaczyła Gruetters. Zarzuty wobec reżysera nazwała "osobliwym pretekstem".

Dyrektor artystyczny moskiewskiego teatru Centrum Gogola Kiriłł Sieriebriennikow został zatrzymany 22 sierpnia pod zarzutem zdefraudowania środków publicznych na sumę 68 mln rubli (prawie milion euro).

22 października reżyser miał wystawić w operze państwowej w Stuttgarcie "Jasia i Małgosię".



Sieriebriennikowowi grozi do 10 lat więzienia. Zabrano mu paszport i nie może wyjeżdżać za granicę.