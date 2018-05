Produkcje Arte na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Dwie koprodukcje europejskiego kanału ARTE, "Over the limit" i "Reggae Boyz" zostały zakwalifikowane do oficjalnych konkursów Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Kadr z filmu "Over the limit" / ARTE /materiały prasowe

Dwie koprodukcje europejskiego kanału ARTE będą pokazane w ramach konkursów Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Film "Over the limit" będzie walczył o nagrody w dwóch konkursach - Konkursie dokumentalnym i Konkursie polskim.

Film w reżyserii Marty Prus to dokument, którego bohaterką jest 20-letnia Rosjanka, Margarita Mamun, trenująca gimnastykę artystyczną. W przygotowaniach do olimpiady w Rio de Janeiro pomagają jej dwie trenerki, prezentujące różne podejścia do sportowego sukcesu i wchodzące z bohaterką w odmienne relacje. Film w emocjonalny sposób opowiada o psychicznych kosztach, jakie niesie ze sobą uprawianie wyczynowego sportu. Pokazuje, jak dążenie do mistrzostwa łączy się z brutalnym hartowaniem charakteru zawodniczki.

Film pokazywany będzie w Kinie Pod Baranami (28 maja) oraz w ARS (sala Reduta, 31 maja).

Film "Reggae Boyz" została zakwalifikowany do Konkursu dokumentalnego.

Obraz w reżyserii Tilla Schaudera to opowiada o jamajskiej drużynie narodowej w piłce nożnej. Odkąd w 1998 roku tamtejszej reprezentacji udało się zakwalifikować do Mundialu, Jamajczycy z całych sił starają się powtórzyć pamiętny sukces. Każde piłkarskie zwycięstwo w kraju pogrążonym od lat w biedzie i przemocy znaczy więcej niż gdziekolwiek indziej. Czy nowy niemiecki trener pomoże im spełnić marzenia? Muzycy reggae również odegrają istotną rolę w tej historii.

Dokument będzie można zobaczyć w Kinie Pod Baranami (30 maja) oraz w ARS (sala Reduta, 1 czerwca).

Serwis VOD ARTE po polsku jest oficjalnym partnerem 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.