Premiera filmu Janusza Zaorskiego "Pokolenia"

2 lutego w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej odbędzie się warszawska premiera filmu "Pokolenia" (2016) w reżyserii Janusza Zaorskiego.

Plakat filmu "Pokolenia" Janusza Zaorskiego /materiały prasowe

"Pokolenia" to pełnometrażowy film fabularno-dokumentalny, który powstał z okazji jubileuszu wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Za pomocą scen z dzieł zrealizowanych w wytwórni opowiada historię Polski.

Z 450 tytułów reżyser wybrał blisko 50. Ich fragmenty - poczynając od "Pokolenia" (1954) Andrzeja Wajdy, przez filmy Sylwestra Chęcińskiego, Wojciecha Jerzego Hasa, Kazimierza Kutza, Romana Polańskiego, po filmy Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego, Wojciecha Marczewskiego, Krzysztofa Zanussiego i wielu innych - układają się w opowieść o powojennych losach Polaków do czasów wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przewodnikiem po współczesnej wytwórni i po Wrocławiu jest Zbyszek Cybulski.



Janusz Zaorski debiutował filmem "Uciec jak najbliżej" (1972), zrealizowanym właśnie we wrocławskiej Wytwórni. "Pokolenia" to jego bardzo osobista historia Polski i polskiego kina. Filmoteka Narodowa jest koproducentem filmu.