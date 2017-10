"Prawdziwa historia" Polańskiego w polskich kinach w 2018 roku

Na 2018 rok przesunął premierę nowego filmu Romana Polańskiego polski dystrybutor - Monolith Films. Pierwotnie "Prawdziwa historia" miała trafić na ekrany 25 grudnia.

Emannuelle Seigner i Eva Green w "Prawdziwej historii" /materiały dystrybutora

"Prawdziwa historia" to ekranizacją książki Delphine de Vigan pod tym samym tytułem. Współautorem scenariusza jest znany francuski reżyser i scenarzysta Olivier Assayas ("Sils Maria").



Polski dystrybutor określa obraz Polańskiego jako "thriller psychologiczny o rodzącej się przyjaźni popularnej pisarki z ta­jemniczą czytelniczką, która z czasem ujawnia swoje mroczne oblicze"

Delphine (Emmanuelle Seigner) to poczytna paryska pisarka, która od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy pewnego dnia w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru. Między kobietami rodzi się relacja, która z czasem z przyjaźni zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, a wszystko co uważała dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.

Fabuła "Prawdziwej historii" przypomina fabułę filmu Oliviera Assayasa "Sils Maria", w którym grana przez Juliette Binoche aktorka zaprzyjaźnia się ze swoją asystentką (Kristen Stewart).



Powieść "Prawdziwa historia" miała premierę we Francji w 2015 roku. Jesienią 2016 książka Delphine de Vigan ukazała się w polskim przekładzie.

Francuska premiera "Prawdziwej historii" zaplanowana jest na 1 listopada.



Przypomnijmy, że Polański planował w 2015 roku realizację filmu poświęconego szpiegowskiej aferze Alfreda Dreyfusa - głośnej sprawie oficera niesłusznie oskarżonego o zdradę. Zdjęcia miały powstać w Polsce, jednak w związku z zamieszaniem dotyczącym groźby ekstradycji reżysera do USA projekt został na razie odłożony na półkę.

Ostatni film Romana Polańskiego to "Wenus w futrze" z 2013 roku.

Roman Polański przyleciał w ubiegłym tygodniu do Krakowa na zdjęcia do filmu dokumentalnego o dzieciństwie i młodości reżysera. Zdobywcy Oscara towarzyszy jego wieloletni przyjaciel, światowej sławy fotograf, Ryszard Horowitz.

Jest to pierwsza wizyta Romana Polańskiego w Polsce po oddaleniu przez Sąd Najwyższy kasacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie ekstradycji reżysera do USA. - Bardzo się cieszę, że dzięki definitywnemu zakończeniu sprawy ekstradycji, Roman Polański mógł przyjechać do Polski i wziąć udział w realizacji tak osobistego projektu - mówi z satysfakcją mec. Jan Olszewski, adwokat filmowca.