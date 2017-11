Powstanie telewizyjna wersja "Władcy Pierścieni"

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów twórczości Tolkiena. Już niedługo Bilbo Baggins, Gandalf i reszta mieszkańców Śródziemia powróci. Serwis streamingowy Amazon ogłosił, że stworzy wielosezonową serię inspirowaną powieściami J.R.R. Tolkiena. Adaptacja będzie opowiadała nowe historie z okresu poprzedzającego pierwszy tom trylogii - "Drużynę Pierścienia".

Elijah Wood we "Władcy Pierścieni: Dryżynie Pierścienia" /Everett Collection / East News

Amazon potwierdził, że nabył prawa do pracy Tolkiena i będzie realizował projekt z potencjalnym spin-offem.



"'Władca Pierścieni' to zjawisko kulturowe, które poruszyło wyobraźnię pokoleń fanów poprzez literaturę i duży ekran" - powiedziała Sharon Tal Yguado, nowa kierowniczka Amazon, która przejęła stanowisko po rezygnacji Roya Price'a. "Jesteśmy zaszczyceni współpracą z Tolkien Estate and Trust, HarperCollins i New Line (...) i cieszymy się, że możemy zabrać fanów 'Władcy Pierścieni' do nowej epickiej podróży po Śródziemiu" - dodała szefowa Amazona.

Na ten moment nie ujawniono daty premiery ani członków obsady. Kinowe produkcje "Władcy Pierścieni" zarobiły blisko 6 miliardów dolarów.