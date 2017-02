"Porady na zdrady": Gwiazdy o filmie

Już 24 lutego w polskich kinach zagości najnowsza komedia mistrza gatunku - Ryszarda Zatorskiego, pod tytułem "Porady na zdrady". Gwiazdy występujące w filmie opowiadają, dlaczego trzeba go zobaczyć.

Weronika Rosati w scenie z "Porad na zdrady" /Magda Rzymanek/Tomasz Paczkowski /materiały dystrybutora

"Ten film jest uroczy, śmieszny, pozytywny, ale również wzruszający i to co najważniejsze: daje nadzieję!" - tak o "Poradach na zdrady" mówi grająca jedną z głównych ról gwiazda "Listów do M. 2" - Magdalena Lamparska , po czym dodaje: "Jest tam również wiele dramatycznych zwrotów akcji!".



Swój komediowy talent w filmie ujawnił Krzysztof Czeczot, znany szerokiej polskiej widowni z filmu "Pitbull. Nowe porządki". "Zgrabnie napisana, zabawna historia. Przyjdźcie, zobaczcie, bo naprawdę będzie fajnie" - zachęca aktor.

"Porady na zdrady" to także swego rodzaju debiut Weroniki Rosati, która po raz pierwszy zagrała w polskiej komedii romantycznej. "Ma w sobie dużo prawdziwych emocji, prawdziwych sytuacji" - opowiada o nowym filmie Zatorskiego aktorka. "Będą się Państwo mogli oderwać od rzeczywistości, uśmiechnąć, wzruszyć" - dodaje Anna Dereszowska, która w tej komedii partneruje Magdzie Lamparskiej w prowadzeniu nietypowego biznesu przyłapywania mężczyzn na zdradach.

"Porady na zdrady" to także spełnienie marzeń Michała Koterskiego. Jakie to marzenia? O tym więcej w poniższym materiale wideo.



Wideo Dlaczego trzeba zobaczyć "Porady na zdrady"?

"Porady na zdrady" to nowy film Ryszarda Zatorskiego twórcy komediowych hitów: "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie!", "Nigdy w życiu!" oraz "Dzień dobry, kocham cię", które łącznie zgromadziły w polskich kinach ponad 5 milionów widzów! Produkcją "Porad na zdrady" zajęli się specjaliści od przebojów: "To nie tak jak myślisz, kotku" i "Śniadanie do łóżka".

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) - coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny - mimo podjętych postanowień - znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu...