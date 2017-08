"Pomiędzy słowami': Urszula Antoniak o rodzinie i emigracji [zwiastun]

Pojawił się zwiastun nowego filmu Urszuli Antoniak "Pomiędzy słowami". Światowa premiera obrazu odbędzie się we wrześniu na festiwalu filmowym w Toronto. "Pomiędzy słowami" powalczy również o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jakub Gierszał w filmie "Pomiędzy słowami" /Olaf Tryzna /materiały prasowe

"Pomiędzy słowami" dotyka problemu emigracji. Życia w nowym kraju lub dzielenia go z ojczyzną. Jest wędrówką w psychikę zintegrowanego emigranta i próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie "Co to jest tożsamość?".



Wideo BeyondWorlds Trailer Intl (ENG SUBS)

Główny bohater, 28-letni niemiecki prawnik z Berlina, zostaje odwiedzony przez swojego ojca z Polski. Podczas jednego weekendu ojciec i syn starają się określić swoje relacje. Co wyniknie z tego spotkania?



Główne role grają w filmie Jakub Gierszał i Andrzej Chyra; w "Pomiędzy słowami" zobaczymy także Justynę Wasilewską oraz niemieckiego aktora Christiana Löbera.



Zdjęcia do "Pomiędzy słowami" powstały w Berlinie, Warszawie i Łodzi. Ich autorem jest Lennert Hillege. Urszula Antoniak ("Strefa Nagości", "Nic osobistego", "Code Blue") jest nie tylko reżyserką, ale i scenarzystką filmu. Za scenografię do filmu odpowiadały Miren Oller i Katarzyna Jędrzejczyk, kostiumy przygotowała Paulina Sieniarska.

Film jest polsko-holenderską koprodukcją (Opus Film i Family Affair Films).

Obraz wejdzie do kin w 2017 roku.