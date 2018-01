​Polsko-brytyjski "Twój Vincent" bez Złotego Globu

Polsko-brytyjski dramat "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy film animowany, nie zdobył statuetki podczas niedzielnej gali wręczenia nagród w USA, przegrywając z amerykańskim "Coco".

"Coco" - familijny film Lee Unkricha i Adriana Moliny opowiadający o chłopcu z Meksyku, który postanawia zgłębić tajemnicę rodzinnej legendy - był nominowany także za najlepszą piosenkę ("Remember Me"), ale to wyróżnienie przypadło w udziale utworowi "This Is Me" z "Króla rozrywki".



W kategorii produkcji animowanych walczyły ponadto: "Dzieciak rządzi" Toma McGratha, "The Breadwinner" Nory Twomey i "Fernando" Carlosa Saldanhy.

"Twój Vincent" to pierwszy film pełnometrażowy stworzony techniką animacji malarskiej. Na potrzeby jego powstania 125 artystów 15 narodowości namalowało łącznie 65 tysięcy obrazów. Animacja jest ożywioną, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa Vincenta van Gogha i ostatnich dni jego życia.

Van Gogh (1853-1890), dopiero pośmiertnie uznany za ojca sztuki nowoczesnej, zaczął malować w wieku 28 lat i przez ostatnie osiem lat życia namalował ponad 800 obrazów. Wydarzenia przedstawione w filmie dzieją się rok po jego śmierci i rekonstruują ostatnie dni jego życia. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Bohaterowie filmu próbują pomóc synowi listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem dostarczyć list do Theo, a także wyjaśnić zagadkę śmierci malarza.

Nominacja do Złotych Globów dla "Twojego Vincenta" była pierwszą w historii polskiej animacji. Wcześniej film, który obecnie ma szansę także na Oscara - obok m.in. "Magicznej zimy Muminków" Iry Carpelan i Jakuba Wrońskiego - został doceniony m.in. Europejską Nagrodą Filmową dla najlepszego filmu animowanego, Nagrodą Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy oraz nagrodą dla najlepszego filmu animowanego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju. W 2008 roku Hugh Welchman odebrał Oscara za krótkometrażową animację "Piotruś i Wilk", której był producentem.

75. gala rozdania Złotych Globów, nagród przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, odbyła się w niedzielę, 7 stycznia, wieczorem czasu miejscowego w Los Angeles.