Polskie filmy w konkursach 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Wśród filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych z całego świata silną reprezentację stanowić będą tytuły polskie, które wezmą udział we wszystkich czterech festiwalowych konkursach, ale także znajdą się w programach sekcji pozakonkursowych.

Piotr Stasika

57. Krakowski Festiwal Filmowy otworzy 28 maja film “Beksińscy. Album wideofoniczny" (reż. Marcin Borchardt). Ten pełnometrażowy dokument zrealizowany z dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów archiwalnych, pochodzących z prywatnego archiwum Zdzisława Beksińskiego, będzie zarazem jednym z trzech polskich filmów, które zmierzą się w międzynarodowym konkursie dokumentalnym o statuetkę Złotego Rogu. Pośród 18 filmów z całego świata znajdą się także: najnowszy film Piotra Stasika - “Opera o Polsce" oraz “Desert Coffee" (reż. Mikael Lypinski), zrealizowany w pustynnej osadzie na południu Kalifornii.



Beksińscy. Album wideofoniczny

Wśród 10 filmów ekskluzywnego międzynarodowego konkursu dokumentów muzycznych DocFilmMusic znalazł się “Festiwal" (reż. Tomasz Wolski, Anna Gawlita), zbiorowy portret muzyków w kulisach przygotowań do muzycznego festiwalu. Dźwięki utworów Chopina, Czajkowskiego czy Beethovena przeplatają się z nasyconymi emocjami dialogami muzyków.

W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych Polskę reprezentować będą twórcy filmów wszystkich kategorii: dokumentu, fabuły i animacji. Wśród krótkich dokumentów zaprezentowany zostanie film “Proch" Jakuba Radeja. To surowa w formie opowieść o tym, co dzieje się z ciałem i dobytkiem osoby samotnej po śmierci. Film zadaje pytania o sens istnienia, znaczenie jednostki, wartość dóbr materialnych.

O przemijaniu opowiada też krótkometrażowy film fabularny, zakwalifikowany do międzynarodowego konkursu - “Ja i mój tata" Aleksandra Pietrzaka. W tej i w drugiej polskiej fabule konkursu, “Nazywam się Julita" (reż. Filip Dzierżawski), bohaterowie próbują odbudować relacje z rodzicem. Dwie, chociaż zupełnie inne historie, łączy wątek istoty więzi i bliskości wśród najbliższych członków rodziny.

Ja i mój tata

O statuetkę Złotego Smoka w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych rywalizować będą także dwie polskie animacje: “Dziwny przypadek" Zbigniewa Czapli i “O matko!" Pauliny Ziółkowskiej. Pierwszy z nich to surrealistyczna podróż, rodzaj wewnętrznego monologu przepełnionego osobistymi refleksjami i wspomnieniami. Animacja Pauliny Ziółkowskiej to niezwykle efektowna wizualnie opowieść o osobliwej relacji matki i syna.

“Czas na czterdziestolatków! Jeszcze niedawno debiutowali w Krakowie, a teraz dominują w konkursach. Ale jest też miejsce dla najmłodszych i seniorów polskiego kina. Mozaika gatunków i tematów rozszerza się więc na generacje oraz topografię miejsc. Już nie tylko szkoły łódzka, katowicka i Wajdy, także inne miejsca kształcenia filmowców i niezależni producenci. I wreszcie kobiety, może nie tak liczne jak bywało, ale przecież nie idzie nam o wymuszony parytet..." - komentuje wyniki selekcji Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

W konkursie polskim największą reprezentację stanowić będą filmy dokumentalne. Utrzymuje się trend zainteresowania polskich twórców historiami z innych części świata. Widać to wyraźnie w filmie “Desert Coffee", ale także w dokumentach “Miss Holocaust" (reż. Michalina Musielak), “Arabski sekret" (reż. Julia Groszek), “Żalanasz" (reż. Marcin Stauter) czy “Dos Islas" (reż. Adriana F. Castellanos).

Dwa z konkursowych filmów opowiadają historie autorów pamiętników z czasów hitlerowskiej okupacji. “Mój wróg, moja miłość" (reż. Krzysztof Lang) przedstawia kontrowersyjne losy nastolatki flirtującej z niemieckimi oficerami, natomiast “Dziennik Sierakowiaka" to obraz oparty na jednym z najwcześniej opublikowanych świadectw z łódzkiego getta.

Dokument “Ziemia bezdomnych" (reż. Marcin Janos Krawczyk) to historia niezwykłego projektu jakim jest budowa pełnomorskiego jachtu, w który zaangażowani są bezdomni. Dążąc do realizacji marzenia - rejsu dookoła świata, ciężko pracują i walczą ze stereotypami i swoimi słabościami. Ciężka, katorżnicza praca to także element szarej codzienności bohaterek filmu “Gruba" (reż. Maria Zmarz-Koczanowicz), pracownic kopalni “Rydułtowy".

W konkursie polskim nie zabraknie też filmów dokumentalnych o zabarwieniu humorystycznym. Wśród nich m.in.: “Najbrzydszy samochód świata" (reż. Grzegorz Szczepaniak) oraz “Euforia" (reż. Natalia Pietsch). W innych filmach pojawiają się silne wątki muzyczne tak jak w “KapelMistrzach" (reż. Tomasz Knittel), czy dokumencie “Zawsze gotowy do podróży" Anny Wiśniewskiej.

"Dramat i humor, rodzinne i społeczne problemy, wyzwania dojrzewania i schyłku życia. Polskie krótkie fabuły ostatnich miesięcy podejmują najprzeróżniejsze tematy. Jak co roku, to kalejdoskop twórczych poszukiwań, pytań nurtujących nie tylko młodych filmowców. Nie po raz pierwszy selekcję zdominowały propozycje ze Studia Munka, oferujące intrygujące pomysły scenariuszowe i profesjonalną realizację" - podsumowuje Dagmara Romanowska, krytyczka filmowa i selekcjonerka Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Totalnej harmonii

Robert Sowa, kurator konkursu animacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego podkreśla rozmaitość tematów i technik animacyjnych: “W tym roku KFF inauguruje obchody 70-lecia polskiej animacji, czego kwintesencją jest zestaw filmów animowanych w tegorocznym konkursie polskim. Mamy zarówno animacje uznanych i cenionych, jak też młodych i debiutujących autorów. Tegoroczny konkurs animowany świetnie podsumowuje różnorodność historii polskiej animacji".

Filmy w konkursie polskim będzie oceniać jury w składzie: Dariusz Jabłoński - przewodniczący, Wojciech Kasperski, Marta Pajek, Dorota Segda oraz Krzysztof Spór.

Polskie filmy w ramach 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego zostaną także zaprezentowane w sekcjach pozakonkursowych Polska panorama i Laureaci festiwali. Odbędą się także pokazy najlepszych filmów tegorocznych dwóch laureatów nagrody Smoka Smoków, Witolda Giersza i Daniela Szczechury.

57. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 28 maja - 4 czerwca.

