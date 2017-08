Polskie filmy powalczą o nominacje do "europejskich Oscarów"

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła listę 51 tytułów, które powalczą o nominacje do Europejskich Nagród Filmowych. Są wśród nich obrazy polskich twórców: m.in. „Ostatnia rodzina” Jana P. Matuszyńskiego i „Pokot” Agnieszki Holland.

Na liście znalazły się takie tytuły jak "Powidoki" Andrzeja Wajdy, "Pokot" Agnieszki Holland i "Ostatnia rodzina" Jana P. Matuszyńskiego. Jest tam też "Szron" Sharunasa Bartasa - koprodukcja litewsko-francusko-polsko-ukraińska.

Wśród zagranicznych tytułów, które mają szanse na nominacje są m.in. "The Killing of a Sacred Deer" Yorgosa Lanthimosa, "Frantz" Françoisa Ozona czy nagrodzony Złotą Palmą w Cannes obraz "The Square" Rubena Östlunda.

"W najbliższych tygodniach ponad 3000 członków Europejskiej Akademii Filmowej będzie wybierać kandydatów i kandydatki do nominacji w kategoriach: Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser/Reżyserka, Najlepszy Aktor, Najlepsza Aktorka oraz Najlepszy Scenariusz. Nominacje do Europejskich Nagród Filmowych zostaną ogłoszone 4 listopada podczas Festiwalu Filmowego w Sewilli. O nominacjach za najlepsze zdjęcia, montaż, scenografię, kostiumy, muzykę i dźwięk zdecyduje osobne jury" - informuje na swojej stronie internetowej Polski Instytut Sztuki Filmowej.



Europejskie Nagrody Filmowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 grudnia w Berlinie.

W 2014 roku na gali rozdania Europejskich Nagród Filmowych triumfowała "Ida" Pawła Pawlikowskiego. Twórcy filmu otrzymali statuetki dla najlepszego filmu, a także za najlepszy scenariusz, reżyserię i zdjęcia. W ich ręce trafiła również nagroda publiczności.