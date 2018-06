Polskie filmy na przeglądzie w Nowym Jorku

Serię przeglądu polskich filmów o tematyce historycznej organizuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Najbliższy taki przegląd rozpocznie się w Nowym Jorku.

Arkadiusz Jakubik na Festiwalu Filmowym w Gdyni (2017) AKPA

Przegląd rozpocznie się 1 czerwca w Museum of the Moving Image w Nowym Jorku. Gościem specjalnym uroczystego otwarcia będzie Arkadiusz Jakubik. Na otwarcie widzowie zobaczą film Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń". W tym filmie Jakubik zagrał rolę Macieja Skiby.



Do przeglądu wybrano filmy o wysokim poziomie artystycznym, w których przedstawiane są wydarzenia ważne w historii Polski. Podczas tych pokazów widzowie zobaczą filmy: "Popiół i diament", "Człowiek z marmuru" i "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy, "Pianista" Romana Polańskiego, "Miasto 44" Jana Komasy oraz "Noce i dnie" Jerzego Antczaka.



Jeśli chodzi o nowojorskie pokazy, ważną rolę odegrają tu również specjalne wykłady. O ich wygłoszenie poproszona została prof. Anette Insdorf, uznana krytyczka, dziekan wydziału filmowego Columbia University, autorka książek o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Jerzego Hasa.



Pokazy filmów o tematyce historycznej odbędą się w Nowym Jorku w dniach 1-13 czerwca. Partnerami przeglądu są New York Polish Film Festival i Museum of the Moving Image.

Nowojorskie pokazy są częścią projektu "Stulecie Odzyskania Niepodległości. Arcydzieła Polskiego Kina Historycznego". Jego założeniem jest propagowanie polskiej sztuki i historii na arenie międzynarodowej poprzez prezentację filmów o nieprzeciętnych walorach artystycznych.

Wytypowano siedem obrazów filmowych, wskazanych przez komisję ekspertów, aby pokazać zagranicznym widzom szeroką tematykę oraz różnorodność twórczą. Proponowane filmy pozwolą spojrzeć na historię Polski z perspektywy kilku pokoleń, od Wajdy po Jana Komasę.