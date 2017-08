Polska oczami filmowców

Nie trzeba jechać aż do Los Angeles, by poczuć się jak w Hollywood. W ciągu ostatnich lat wielu czołowych amerykańskich reżyserów wybrało właśnie Polskę na plan zdjęciowy swoich filmów. Nasz kraj przypadł do gustu także kilku najciekawszym twórcom europejskim i bollywoodzkim. Dziś wyruszamy ich śladem - oto dziesięć punktów na polskiej mapie, które zachwyciło filmowców.

Zdjęcie Steven Spielberg w Krakowie podczas prac nad "Listą Schindlera" /Wojtek Laski /East News

Kraków

W trakcie minionych trzech dekad zagraniczni reżyserzy odwiedzili w Polsce zarówno największe miasta, jak i te, o których słyszeli jedynie nauczyciele geografii. Jednak prym wśród nich wiodło jedno - Kraków. Na filmowej trasie po Polsce Miasto Królów świeci najjaśniej, zarówno dzięki zainteresowaniu twórców z Zachodu, jak i ze Wschodu.

Pod koniec 2015 roku głośno było o zdjęciach do anglojęzycznego kryminału greckiego reżysera Alexandrosa Avranasa "True Crimes". Produkcja z hollywoodzkim gwiazdorem Jimem Carreyem i muzą Larsa von Triera Charlotte Gainsbourg, którym na ekranie partnerowali m.in. Agata Kulesza i Robert Więckiewicz, w całości została zrealizowana w Krakowie, a rok później, w październiku 2016, miała swoją światową premierę podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jak dotąd filmowi nie udało się przebić do świadomości amerykańskich widzów, ale duma z oglądania Jima Carreya na tle znajomych plenerów pozostała. Liczymy, że odbiór "True Crimes" zmieni się w tym roku - w kwietniu firma Saban Films kupiła prawa do dystrybucji dzieła w USA.

Większy rozgłos wśród turystów z zagranicy Kraków zyskał dzięki kilkukrotnym odwiedzinom twórców kinematografii indyjskiej. W okolicach Rynku Głównego, placu Szczepańskiego, kopca Kraka, Kazimierza, Bramy Floriańskiej i Barbakanu realizowano zdjęcia do aż 4 produkcji bollywoodzkich. W 2010 roku w czasie zdjęć do filmu "Azaan" odwiedził nas reżyser Prashant Chadha, w 2012 bohaterowie "The Rhythm" rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2014 i 2015 krakowskie ulice roztańczyły się dzięki gwiazdom "One love" i "Bangistanu". W tym ostatnim filmie znalazło się nawet miejsce w obsadzie dla Tomasza Karolaka.