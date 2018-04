Polska animacja powalczy w Cannes o Złotą Palmę

"III" - krótkometrażowy film animowany w reżyserii Marty Pajek otrzymał zaproszenie do konkursu filmów krótkometrażowych Festiwalu Filmowego w Cannes. Film Pajek jest jedynym polskim filmem w gronie filmów konkursowych zakwalifikowanych do głównego konkursu filmów krótkometrażowych.

Animacja "III" Marty Pajek powalczy o Złotą Palmę /materiały prasowe

W tym roku do selekcji festiwalu w Cannes zgłoszono prawie 4 tysiące filmów, z czego tylko 8 trafiło do konkursu filmów krótkometrażowych. Konkursowe filmy krótkometrażowe powalczą o Złotą Palmę, którą jury festiwalu przyzna już 19 maja.

12-minutowa animacja Marty Pajek to sugestywna opowieść o relacji między dwójką kochanków. Kobieta i mężczyzna w średnim wieku spotykają się w poczekalni i natychmiast zbliżają się do siebie. On pomaga jej zdjąć ciężkie, czarne futro, pod którym ona jest naga. Tak rozpoczyna się wspólna gra polegająca na naprzemiennym uwodzeniu i obnażaniu się wzajemnie i która z czasem staje się coraz bardziej brutalna. "III" to portret kobiety w wyczerpującej relacji z mężczyzną, która przyciąga i odpycha z jednakową siłą. Film jest trzecią częścią tryptyku "Figury niemożliwe i inne historie".

“Koncepcja filmu, podobnie jak koncepcja pozostałych części tryptyku, oparta jest na pojęciu figury niemożliwej - takiej, którą można narysować zgodnie ze wszystkimi zasadami perspektywy, ale nie można jej skonstruować w rzeczywistości. Podobnie przebiega spotkanie głównych bohaterów - w miarę, jak się do siebie zbliżają, przestrzeń wokół i wewnątrz nich ujawnia zaskakujące właściwości" - komentuje Marta Pajek.



Pajek urodziła się w 1982 roku w Kielcach. Jest absolwentką ASP w Krakowie, gdzie specjalizowała się w filmie animowanym w pracowni Jerzego Kuci. W ramach stypendium odbyła również staż Turku Arts Academy w Finlandii, pod kierunkiem Priita Pärna. Autorka krótkich filmów animowanych - "Po Jabłkach", "Za Ścianą" oraz wielokrotnie nagradzanego filmu "Snępowina". Jej ostatni film "Figury niemożliwe i inne historie II", pokazywany i nagradzany na całym świecie, zdobył m.in. Grand Prix festiwalu ITFS w Stuttgarcie. Mieszka i pracuje w Warszawie.



Producentem filmu "III" jest warszawskie studio Animoon. Film powstał przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zagraniczną promocję festiwalową filmu wspiera KFF Sales & Promotion działające w ramach Krakowskiej Fundacji Filmowej.



Podczas tegorocznej edycji festiwalu w Cannes zobaczymy jeszcze jedną polska produkcję. Animacja "Inny" Marty Magnuskiej pokazany zostanie w konkursie Cinéfondation Selection. W oczekiwaniu na tajemniczego gościa zgromadzeni snują przypuszczenia, jak wygląda i kim jest obcy. Nieznajomy materializuje się w ich wyobraźni, a jego obecność staje się nieomal namacalna. Początkowy entuzjazm tłumu ustępuje miejsca uczuciu niepokoju.