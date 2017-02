Polscy kompozytorzy gośćmi gali Festiwalu Muzyki Filmowej

Polscy kompozytorzy - Abel Korzeniowski, Jan A.P. Kaczmarek, Maciej Zieliński i Atanas Valkov - będą obok gwiazd zza oceanu gośćmi gali "All is Film Music". Goszczący na Festiwalu Muzyki Filmowej po raz drugi, urodzony w Krakowie Abel Korzeniowski, laureat nagrody BAFTA - zachwyci dźwiękami z "Domu grozy", a laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek zaprezentuje muzykę do filmu "Marzyciel".

Nominowany do Polskich Nagród Filmowych Orły 2017 w kategorii Najlepsza muzyka Maciej Zieliński przedstawi premierowe wykonanie napisanej specjalnie na Festiwal Muzyki Filmowej suity do filmu kryminalnego "Sługi boże" w reż. Mariusza Gawrysia. Kryminał gościł w polskich kinach jesienią 2016 roku. Komisarz Warski (w tej roli znakomity Bartłomiej Topa) bada sprawę młodej Niemki, członkini chóru gregoriańskiego, która rzuciła się z wieży kościoła we Wrocławiu.



Maciej Zieliński jest absolwentem wydziału kompozycji Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Royal Academy of Music w Londynie. Jest kompozytorem muzyki filmowej ("Nigdy w życiu", "Świąteczna przygoda", "Niemcy", "Gry uliczne") i teatralnej ("Zatrute pióro", "Warszawianka..."). Innym ważnym obszarem aktywności twórczej Macieja Zielińskiego jest muzyka poważna. Jego kompozycje były wykonywane na wielu festiwalach w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Dania, Rumunia, Anglia, USA). Jest zdobywcą nagród w wielu konkursach kompozytorskich, w tym dwóch międzynarodowych (Niemcy, Czechy). Jego kompozycja "Lutosławski in memoriam" została wybrana przez Associated Board of Royal Schools of Music do programu egzaminacyjnego szkół angielskich i pozostanie tam do 2006 roku. Płyta z jego I Kwartetem Smyczkowym w wykonaniu żeńskiego kwartetu DAFO otrzymała nagrodę Fryderyk' 2003.

Muzykę do jednego z najgłośniejszych polskich seriali kryminalnych ostatniego roku, produkcji "Belfer" - z brawurową rolą Macieja Stuhra - usłyszymy także 20 maja w TAURON Arenie Kraków. Atanas Valkov - polski kompozytor pochodzenia bułgarskiego - specjalnie dla FMF przygotowuje suitę z tematami muzycznymi z tego serialu. Tymm kto zabił Asię Walewską, twórcy "Belfra" i stacja Canal+ zaintrygowali już od pierwszego odcinka rzeszę widzów. Dyskusje toczono na wielu formach, a teorii snuto co nie miara. Serial "Belfer" został uhonorowany nagrodą "Bestsellery Empiku 2017" w kategorii Wydarzenie roku.



Atanas Valkov jest nie tylko kompozytorem, ale także multiinstrumentalistą i producentem muzycznym. Jest zdobywcą głównej nagrody 7. edycji Berlinale Score Competition, był nominowany do European Talent Award w Kolonii. Skomponował muzykę do filmów w reżyserii Tomasza Bagińskiego ("Legendy Polskie"), Andrzeja Wajdy ("Zwięzła kronika czasu") i Jana P. Matuszyńskiego ("Deep Love", "Ostatnia rodzina"). We współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) wyprodukował album "Ambition", upamiętniający historyczną misję Rosetta oraz lądowanie na komecie 67P/Churyumov-Gerasimenko. Twórca projektu "Transoriental" oraz producent platynowego albumu Kayah "Transoriental Orchestra". Jest producentem wielu płyt, singli, remiksów, ścieżek dźwiękowych i kampanii reklamowych. Odważnie łączy elektronikę z klasyką, swobodnie poruszając się w wielu gatunkach muzycznych. Ostatnie produkcje, do których napisał muzykę to serial "Bodo" (Telewizja Polska), "Belfer" (Canal+) oraz seria filmów krótkometrażowych science-fiction zrealizowanych przez Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie".



W trakcie koncertu "ALL IS FILM MUSIC: 10. FMF Gala Jubileuszowa" usłyszymy światowe premiery utworów z seriali "The Emerald City ", "Długa Noc", "Fargo", "Homeland", "24" i "Belfer", a także prapremiery suit z filmów "Dom grozy" oraz "Sługi boże".



Jubileuszowy 10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, odbędzie się w dniach 17-23 maja. Urodzinową Galę "All is Film Music" zaplanowano 20 maja w TAURON Arenie Kraków (godz. 18).