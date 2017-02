"PolandJa": Paweł Domagała zrezygnował z kariery w... Hollywood

Już 17 lutego na ekranach kin komedia "PolandJa", w której zobaczymy m.in. świetny duet: Jakub Gierszał - Paweł Domagała. Aktorzy przejęli stery i postanowili sami przeprowadzić ze sobą wywiad. - Dlaczego kręciliście film "PolandJa" przez sześć lat?" - pyta Jakub Gierszał. To, co odpowiedział Paweł Domagała potwierdza opinię na jego temat, że poczucie humoru jest naprawdę jego mocną stroną.

Pół żartem, pół serio? Jakub Gierszał (L) przepytuje Pawła Domagałę na temat występu w filmie "PolandJa" /materiały dystrybutora

W filmie "PolandJa" Paweł Domagała gra przezabawnego dealera, który zaprzyjaźnia się z jednym ze swoich stałych klientów Arturem (Jakub Gierszał). Pewnego ranka, sprawy wymkną się im obu totalnie spod kontroli. To, co zdarzy się w ciągu następnych 24 godzin, w zabawny sposób odsłoni przed widzami paradoksy polskiej rzeczywistości.

"PolandJa": Domagała zrezygnował z kariery w Hollywood

"PolandJa", która wejdzie na ekrany kin 17 lutego to komedia obyczajowa, która pokazuje, że najdziksze historie przydarzają się ludziom w najmniej odpowiednich momentach. Na dużym ekranie zobaczymy również innych doskonałych aktorów min. Izę Kunę, Michała Żurawskiego, Romę Gąsiorowską, Jerzego Radziwiłowicza, Borysa Szyca, Grzegorza Małeckiego, Ewę Błaszczyk, Marka Bukowskiego, Katarzynę Zawadzką i Jacka Belera.



"Życie jest pełne naszych małych dramacików, poprzekładanych masą komedii. Ważkie problemy z wydumanymi, przełomowe wybory z chwilowymi kaprysami. Czy jest patent, żeby zachować w tym wszystkim jakąś równowagę? Śmiech. I pewien dystans do samego siebie" - mówi reżyser filmu Cyprian T. Olencki. "Jestem przekonany, że to najlepsza metoda na nasze codzienne zmagania. Bohaterów filmu poznajemy w godzinie próby - w sytuacjach dla nich trudnych, które jednak nam, obserwatorom z zewnątrz, wydają się po prostu zabawne.

"PolandJa" to pełna humoru opowieść o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistością, która nas otacza. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu 24 godzin, podczas których bohaterowie przeżywają pasmo zabawnych perypetii, radykalnie zmieniających ich życie. Jest ostro, zabawnie i wzruszająco, a emocje w filmie podbija dodatkowo genialna muzyka Andrzeja Smolika.



"Polandja" [trailer]