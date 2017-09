"Pokot" powalczy o Oscara. Agnieszka Holland komentuje

"Cieszę się, że nasz film został uznany za godny, by reprezentować polską kinematografię w oscarowym wyścigu" - tak Agnieszka Holland skomentowała decyzję Komisji Oscarowej, że to właśnie "Pokot" w jej reżyserii będzie polskim kandydatem do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Konkurencja w walce o oscarową nominację jest bardzo duża - przekonuje Agnieszka Holland /Podlewski /AKPA

- Film został wyselekcjonowany przez szereg ważnych amerykańskich festiwali z nowojorskim na czele - będziemy mieli więc możliwość zobaczyć, jak reaguje na niego amerykańska publiczność. W tym roku możemy obserwować wysyp dobrych filmów, szczególnie w Europie, więc konkurencja będzie bardzo trudna. Ale łatwa nigdy nie jest, o czym już parokrotnie mogłam się przekonać! - dodała reżyserka. Agnieszka Holland dwukrotnie miała szansę na statuetkę - w roku 1985 za "Gorzkie żniwa" oraz w 2011 za "W ciemności".

Reklama

Decyzję, że polskim kandydatem do Oscara będzie "Pokot" podjęła Komisja Oscarowa w składzie: Paweł Pawlikowski (przewodniczący), Grażyna Torbicka, Stefan Laudyn, Arthur Reinhardt, Tomasz Wasilewski, Agnieszka Smoczyńska oraz Magdalena Sroka, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Została ogłoszona w sobotę, 9 września, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

- "Pokot" to uniwersalna, bardzo starannie zrealizowana opowieść niewątpliwie poszerzająca pole naszej wrażliwości. Ten gatunkowy patchwork jest niezwykle aktualny i sprawia, że wciąż warto zadawać podstawowe pytania. To film o tym, czy warto zawalczyć o dobro tego, co nas otacza, o przyrodę i słabszych od nas. "Pokot" to obraz z mocnym przesłaniem, w dodatku będący ważnym kobiecym głosem, a twórczość kobiet jest coraz szerzej obecna w kinie światowym ostatnich lat - uzasadniał Paweł Pawlikowski, przewodniczący Komisji Oscarowej.

- To wybitny film, zwracający uwagę na tematy, które w najbliższej dekadzie będą najistotniejsze. - mówiła szefowa PISF. - Kampanię promocyjną filmu Agnieszki Holland nieprzypadkowo zaczynamy na festiwalu w Toronto. To bardzo ważne miejsce dla tytułów, które stają do oscarowej rywalizacji. Polski Instytut Sztuki Filmowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie wspierał kampanię oscarową polskiego kandydata.

Irena Strzałkowska ze Studia Filmowego TOR, które jest polskim producentem filmu, o decyzji Komisji Oscarowej: Jesteśmy wszyscy, którzy pracowali przy tym filmie, bardzo szczęśliwi, że nasz film został doceniony. Będziemy się ścigać z najlepszymi z innych krajów. Wierzymy, że film Agnieszki trafi do przekonania członków Akademii. Temat filmu i jego przesłanie są czytelne, dotyczą problemu, który jest wszędzie. A talent, profesjonalizm, wrażliwość artystyczna Agnieszki była i jest bardzo ceniona. Trzymajcie za nas kciuki, będziemy znów wśród gigantów kina zagranicznego.

Scenariusz "Pokotu" powstał na podstawie powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Pisarka jest również jego współautorką. Główną bohaterką opowieści jest mieszkająca w Sudetach, emerytowana inżynierka Janina Duszejko. Wegetarianka i astrolożka. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady, które znajdują się wokół jego domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo.

"Pokot" 1 10 Agnieszka Mandat w scenie z filmu "Pokot" Autor zdjęcia: R. Palka Źródło: materiały dystrybutora 10

Światowa premiera filmu odbyła się podczas tegorocznego, 67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, gdzie został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Alfreda Bauera za wytyczanie nowych perspektyw w sztuce (w 2009 roku laureatem tej samej nagrody był Andrzej Wajda).

"Pokot" ma szansę na zdobycie nominacji do Europejskich Nagród Filmowych 2017. Znalazł się w gronie 51 tytułów, które będą się ubiegać o nagrody. Film Agnieszki Holland otrzymał rekomendację FIPRESCI.

Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska, współautorem Rafał Paradowski. Muzykę do filmu skomponował Antoni Komasa-Łazarkiewicz. W filmie zagrali m.in.: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszał, Borys Szyc, Andrzej Grabowski, Tomasz Kot, Katarzyna Herman, Patricia Volny, Miroslav Krobot, Marcin Bosak i Andrzej Konopka.