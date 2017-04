Pogrzeb Witolda Pyrkosza w piątek w Górze Kalwarii

Pogrzeb Witolda Pyrkosza odbędzie się w piątek, 28 kwietnia, w Górze Kalwarii - poinformował "Super Express".

Witold Pyrkosz (1926-2017) /Krzysztof Tadej /Fotonova

Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13.

Z Górą Kalwarią aktor był związany od ponad 20 lat. Przez dwie kadencje reprezentował nawet gminę Góra Kalwaria w radzie powiatu piaseczyńskiego.



Witold Pyrkosz znany był publiczności dzięki charakterystycznym rolom, przede wszystkim Jędrusia Pyzdry w "Janosiku", Balcerka w serialu "Alternatywy 4", Duńczyka w kultowym "Vabanku", a w ostatnich latach Lucjana Mostowiaka w serialu "M jak miłość".



Od kilkunastu lat dla widzów był przede wszystkim Lucjanem Mostowiakiem, seniorem rodu, podporą rodziny i najlepszym dziadkiem na świecie w "M jak miłość". 24 grudnia 2016 roku obchodził 90. urodziny.



Informacja o śmierci aktora pojawiła się w sobotę, 22 kwietnia, na oficjalnym fanpage'u serialu "M jak miłość".



"Odszedł cudowny człowiek, nasz wspaniały mistrz i wielki przyjaciel. A wraz z nim odeszła cząstka każdego z nas... Pozostaje ogromna pustka, nieopisany smutek i żal. Dziękujemy Ci, Witku, za każdą piękną chwilę. Będziemy bardzo tęsknić i nigdy nie zapomnimy" - napisano na fanpage'u.

"Był niebywałym fachowcem, pomagającym innym aktorom - powiedział PAP Krzysztof Zanussi, reżyser filmu "Constans", w którym zagrał Pyrkosz. "Znałem go jeszcze z czasów studenckich, bo był wtedy już bardzo głośnym, wielkim aktorem, a potem znaliśmy się prywatnie przez długie lata" - zdradził reżyser.

"Zagrał u mnie w 'Constansie' i bardzo to pamiętam, ponieważ była to szalenie taka sympatyczna, serdeczna współpraca z niebywałym fachowcem, bo ten człowiek naprawdę jako aktor umiał wszystko" - dodał.

Jak podkreślił Zanussi, Pyrkosz był bardzo sympatycznym, lojalnym wobec innych aktorem, który często pomagał na planie innym. "Został mi w pamięci tak bardzo jasno zanotowany, zawsze myślałem, żeby mu coś wymyśleć, szkoda, że nie zdążę" - podsumował Zanussi.



"Z Witkiem Pyrkoszem zaczynaliśmy drogę zawodową, wiele wspólnie przeszliśmy, i w życiu prywatnym, i zawodowym; odszedł dobry przyjaciel, to bardzo przykre - powiedział z kolei aktor Franciszek Pieczka. Pyrkosz i Pieczka w początkach kariery występowali razem w teatrze w Nowej Hucie.

"Dla mnie to pełne zaskoczenie, choć w naszym wieku trudno to nazwać gromem z jasnego nieba. Witek był jednak do końca aktywny" - dodał Pieczka.



Jak ocenił, Witold Pyrkosz reprezentował typ bliskiego mu aktorstwa. "To było aktorstwo nieprzeintelektualizowane, żywiołowe, intuicyjne. Ja też uważam, że sztuka to żywioł, choć może inni mają frajdę, przepuszczając emocje przez intelekt" - stwierdził.



Witold Pyrkosz był wybitnym aktorem - powiedziała natomiast Ilona Łepkowska o zmarłym artyście.

Główna scenarzystka "M jak miłość" wspominała na antenie TVN24, że z roli w tym serialu Pyrkosz był ostatnio najbardziej znany. "Miałam udział w tym, żeby obsadzić go w tej roli, którą kreował przez ostatnich kilkanaście lat i zawsze będzie w związku z tym bardzo ważną częścią mojego życia zawodowego" - wyznała.

Dodała, że warto przypomnieć również wcześniejsze role Pyrkosza. "Był wybitnym aktorem, także teatralnym (...) Miał w sobie pewien rodzaj takiej naturalności, która zjednywała mu sympatię widzów. Tak samo w 'Czterech pancernych' czy 'Janosiku', czy w 'Vabanku'. Z tych ról też go zawsze będziemy pamiętali" - wymieniała.

"Dobrze się z nim pracowało. Miał jedną przywarę: nie za bardzo lubił się uczyć tekstu i rzeczywiście produkcja dokonywała cudów, przyklejając mu kartki z tekstem na rozmaitych rekwizytach" - zdradziła Łepkowska.



"Liczyliśmy się z tym. Był to aktor, który miał 90 lat, więc to jest wiek piękny i wiek, w którym należy się liczyć z odejściem. On cały czas grał, cały czas był aktywny zawodowo przez tę rolę w 'M jak miłość'. Wydawało się, że będzie wieczny" - podsumowała Łepkowska.

Witold Pyrkosz to pamiętny Pyzdra z "Janosika", Wichura z "Czterech pancernych i psa", Balcerek z "Alternatyw 4", senior rodu Mostowiaków w "M jak miłość" i Duńczyk z filmów "Vabank" i "Vabank 2".