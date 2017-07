"Podwójny kochanek" zainauguruje festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty

Najnowszy film François Ozona - zmysłowy thriller "Podwójny kochanek" - otworzy 3 sierpnia 17. edycję festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Obraz trafi na ekrany polskich kin 25 sierpnia.

Zanim treafi na kinowe ekrany całej Polski, "Podwójnego kochanka" będzie można zobaczyć we Wrocławiu /Gutek Film /materiały dystrybutora

"Podwójny kochanek" to zmysłowy thriller, którym twórca "Basenu", "Młodej i pięknej" oraz "5×2″ powraca w szczytowej formie i podejmuje przewrotną grę z widzem. Światowa krytyka przyrównała najnowszy film François Ozona do wczesnych filmów Romana Polańskiego, takich jak "Dziecko Rosemary" czy "Wstręt". Zwroty akcji i napięcie, jakie osiąga w swoim filmie francuski reżyser, sprawiły, że "Podwójny kochanek" spotkał się z entuzjastyczną reakcją widzów festiwalu w Cannes.



"Podwójny kochanek"

Ozon doskonale bawi się z widzem, który nie wie, czy ma do czynienia z pełnokrwistym thrillerem (horrorem?) czy jego parodią. Emocjonalna mieszanka działa świetnie, bo raz na fotelu podskakujemy, a za chwilę wybuchamy śmiechem - pisał z Cannes Artur Zaborski.



Film przyjęto na pokazie prasowym gromkimi brawami, a po pokazie długo dyskutowaliśmy o bezpretensjonalności, z jaką reżyser przedstawia to, co uchodzi za tabu. Męskie usta umorusane krwią menstruacyjną, głębokie zaglądanie w niektóre części ciała czy seks analny, w którym to mężczyzna jest pasywny, a kobieta aktywna - to wszystko pojawia się w tym filmie i ma swoje uzasadnienie - dodawał wysłannik Interii

Według Zaborskiego "Ozon nie pozwala sobie jednak na efekciarstwo ani nie próbuje szokować".



Bohaterką "Podwójnego kochanka" jest młoda, wrażliwa Chloé (Marine Vacth), która zakochuje się w swoim terapeucie Paulu (Jérémie Renier). Kobieta nie ma przed nim tajemnic, a zafascynowany nią mężczyzna z czasem również całkowicie się odsłania, przekraczając granice swojej profesji.



Kilka miesięcy później, gdy mieszkają już razem, Chloé zaczyna podejrzewać, że jej kochanek coś przed nią zataja. Odkrywając stopniowo jego kolejne tajemnice, sprowadza na siebie śmiertelne niebezpieczeństwo.



Wideo Podwójny kochanek - zwiastun PL, w kinach od 25 sierpnia

17. edycja festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 3-13 sierpnia.



W Międzynarodowym Konkursie Filmowym Nowe Horyzonty pokazanych zostanie w tym roku 12 filmów, które - jak podkreślają organizatorzy wydarzenia - "wyróżniają się poszukiwaniem nowych form wyrazu, bezkompromisowością oraz odwagą w mówieniu o ważnych tematach". O tytuł najlepszego powalczą polskie produkcje - "Serce miłości" Łukasza Rondudy, "Photon" Normana Leto, "Ptaki śpiewają w Kigali" Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze - oraz zagraniczne, w tym m.in. meksykańskie obrazy "Niesamowite, ale prawdziwe" Michela Lipkesa i "Wszystko inne" Natalii Almady, francuska "Makala" Emmanuela Grasa, amerykańsko-chasydzki "Menashe" Joshuy Z. Weinsteina oraz bośniackie "Trzy kobiety" Sergio Floresa Thoriji. Laureata Grand Prix festiwalu wybierze jury w składzie: Tamer el Said, Hadas Ben Aroya, Agnieszka Podsiadlik, Gaston Solnicki oraz Gustavo Beck.



Zobaczymy także wielkie przeboje światowych festiwali, w tym m.in. - wśród chociażby 26 tytułów przywiezionych z Cannes - "The Square" w reż. Rubena Ostlunda (Złota Palma za najlepszy film), "Kobietę, która odeszła" Lava Diaza (Złoty Lew), "Duszę i ciało" Ildiko Enyedi (Złoty Niedźwiedź na Berlinale), "Po tamtej stronie" Akiego Kaurismakiego (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz), "Na pokuszenie" Sofii Coppoli (Złota Palma za najlepszą reżyserię) oraz "W ułamku sekundy" Fatiha Akina (Złota Palma dla Diane Kruger jako najlepszej aktorki).

Wśród gości festiwalu znaleźli się chociażby irańscy reżyserzy Mohsen Makhmalbaf, który pokaże trzymane 26 lat przez cenzurę "Noce nad Zayanderud", oraz Mohammad Rasoulof, który zaprezentuje nagrodzonego w sekcji Un Certain Regard w Cannes "Uczciwego człowieka". Do Wrocławia przyjadą też m.in. Kornel Mundruczo ("Księżyc Jowisza"), David Lowery ("A Ghost Story"), Denis Cote ("Gładka skóra"), Daniela Vega ("Fantastyczna kobieta"), Sakari Kousmanen i Sherwan Haji ("Po tamtej stronie"), Joao Pedro Rodrigues ("Ornitolog") oraz Sarunas Bartas ("Szron").