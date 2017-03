"Po tamtej stronie" Akiego Kaurismäkiego na T-Mobile Nowe Horyzonty

Wydarzeniem 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty (3-13 sierpnia 2017) we Wrocławiu będzie polska premiera najnowszego filmu Akiego Kaurismäkiego "Po tamtej stronie".

Fiński mistrz otrzymał za niego Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na niedawno zakończonym festiwalu w Berlinie.



Wideo