"Plan B": Gwiazdy na premierze

We wtorek, 30 stycznia, odbyła się uroczysta premiera "Planu B" Kingi Dębskiej. W Warszawie gościli twórcy filmu oraz jego gwiazdy, m.in. Kinga Preis, Marcin Dorociński, Edyta Olszówka, Roma Gąsiorowska, Małgorzata Gorol, Marian Dziędziel, Julian Swieżewski, Agnieszka Wosińska, Maciej Damięcki oraz Daria Zawiałow.

Roma Gąsiorowska, Kinga Preis, reżyserka Kinga Dębska, Marcin Dorociński i Edyta Olszówka na premierze "Planu B" /materiały dystrybutora

W uroczystej premierze filmu wzięli udział także m.in. Marzena Rogalska, Marcin Bosak, Tatiana Mindewicz-Puacz, Dorota Soszyńska, Katarzyna Dąbrowska, Magda Umer, czy Gabriela Muskała.

Bohaterów "Planu B" poznajemy przed walentynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia (Kinga Preis), Mirek (Marcin Dorociński), Klara (Roma Gąsiorowska) i Agnieszka (Edyta Olszówka) spotykają na swojej drodze ludzi, którzy dają nadzieję na to, że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!



"Plan B" to historia o niełatwym poszukiwaniu miłości, o znajdowaniu sensu w relacjach z innymi i o tym, że zawsze jest nadzieja, że po burzy wyjdzie słońce. Powstał na podstawie scenariusza Karoliny Szablewskiej - autorki pierwszej części"Listów do M." oraz "Po prostu przyjaźń".



W ramach pokazów przedpremierowych "Plan B" będzie można zobaczyć m.in. w kinach sieci Multikino w środę, 31 stycznia, oraz dzień później na seansach w wybranych lokalizacjach w Kinie na Obcasach. Do regularnej dystrybucji film trafi 2 lutego.