"Plan B": Dorociński "gada" z psem, Preis demoluje kuchnię

Marcin Dorociński mocuje się z psem, a Kinga Preis demoluje kuchnię – jak powstawała komedia „Plan B”? W najnowszym filmie Kingi Dębskiej, autorki hitu „Moje córki krowy”, w rolach głównych zobaczymy: Kingę Preis, Marcina Dorocińskiego, Edytę Olszówkę, Romę Gąsiorowską, Małgorzatę Gorol, Krzysztofa Stelmaszyka i innych.

Dlaczego Kinga Preis wzięła udział w filmie o miłości w reżyserii Kingi Dębskiej?



- W scenariuszu "Planu B" ujęła mnie prawda w opowieści o człowieku. Dla mnie większość komedii romantycznych to ckliwe historie o relacjach damsko-męskich. W tym przypadku nie zauważam nadmiernej słodyczy czy wybujałego romantyzmu. Szczęście nie zawsze można odnaleźć szybko i w sposób oczywisty, trzeba o nie walczyć. "Plan B" jest szczerą opowieścią o ludziach, którzy muszą się zmagać i walczyć o szczęście, które nie jest dane raz na zawsze. - podkreślała aktorka.

Marcin Dorociński miał na planie wyjątkową partnerkę.



- W "Planie B" ujęła mnie historia Mirka i możliwość niezwykłego partnerstwa z psem. Miałem okazję grać z przepiękną suczką Kotletem, która wygląda jak zbój, czym mnie oczarowała. Ma ogromny talent, pokłady cierpliwości i pokory. Nie ma w niej żadnej agresji. Byłem w wyjątkowej sytuacji, ponieważ miałem możliwość wyboru psa, z którym będę grał - z jednej strony to ogromne zaufanie, które mnie bardzo cieszy, z drugiej strony wiązało się to również z odpowiedzialnością za ten wybór. Na castingu pojawiło się wiele psów i Kotlet tak naprawdę tylko towarzyszyła swojemu koledze. To bardzo filmowe, ale gdy tylko ją zobaczyłem, od razu złapaliśmy kontakt. Kotlet okazała się wymarzoną partnerką - czasem trudno jest powtórzyć ujęcia, to żmudny proces, co dopiero robić duble z psem. A ona dawała sobie radę. W przerwach staliśmy i "gadaliśmy" sobie z Kotletem, bawiliśmy się. Bardzo szybko sobie zaufaliśmy - podkreślał aktor.

Bohaterów "Planu B" poznajemy przed walentynkami w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia (Kinga Preis), Mirek (Marcin Dorociński), Klara (Roma Gąsiorowska) i Agnieszka (Edyta Olszówka) spotykają na swojej drodze ludzi, którzy dają nadzieję na to, że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!