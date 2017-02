Plakat Orłów 2017: Hołd dla Andrzeja Wajdy

Niezależna Fundacja Filmowa, organizator konkursu Polskich Nagród Filmowych Orły, zaprezentowała plakat tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych, którego autorem - już po raz drugi w historii Orłów - jest światowej sławy artysta grafik, Andrzej Pągowski, obchodzący właśnie 40-lecie pracy artystycznej.

Autorem plakatu Orłów 2017 jest Andrzej Pągowski /materiały prasowe

W roku, który podczas otwarcia przeglądu Orłów 2017 w kinie Iluzjon Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński ogłosił rokiem Andrzeja Wajdy, inspiracją dla powstania plakatu nie mógłby być nikt inny, niż zmarły w ubiegłym roku reżyser. - Plakat do Polskich Nagród Filmowych jest hołdem dla Andrzeja i potwierdzeniem jego obecności wśród nas. W naszych wspomnieniach, myślach, ale i w twórczości - podkreśla Pągowski.



- Ostatni mój plakat dla Andrzeja Wajdy to "Powidoki" o których rozmawialiśmy podczas ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Gdyni. Każda rozmowa, każde spotkanie z nim pozostawało w pamięci, było ważne. Andrzej - sam mając plastyczne wykształcenie - przywiązywał dużą wagę do plakatów do swoich filmów. Gdy rynek opanowały plakaty fotosowe, on wciąż walczył o to, by do jego filmów równolegle powstawały plakaty graficzne. Robiłem dla niego projekty do "Człowieka z żelaza" (który uważał za najlepszy jaki powstał do jego filmów), a także do filmów: "Danton", "Kronika wypadków miłosnych", "Pierścionek z orłem w koronie" oraz "Wałęsa, człowiek z nadziei". Plakat do filmu "Powidoki" był ostatnim i został tylko powidok po naszych spotkaniach - opowiada Pągowski.

Artysta przygotowując się do tworzenie plakatu do tegorocznej edycji Orłów wspomina: - Przejrzałem setki zdjęć i znalazłem takie, na którym Andrzej jest bardzo elegancki, zamyślony i skupiony. Na tej podstawie stworzyłem mój projekt, bo chciałbym byśmy go właśnie takim zapamiętali. Wierzę, że plakat Orły 2017 przejdzie do historii i będzie dokumentem, że był to rok Andrzeja Wajdy.

Andrzej Pągowski, światowej sławy artysta grafik, jest autorem ponad 1300 plakatów do filmów, spektakli teatralnych i festiwali muzycznych. Zajmuje się również ilustracją książkową i prasową, jest autorem okładek wydawnictw płytowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych oraz scenariuszy do filmów i teledysków.

Pągowski jest laureatem licznych nagród polskich i zagranicznych, wśród których warto wymienić kilkanaście najwyższych trofeów na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy i Telewizyjny w Los Angeles oraz kilka nagród głównych na Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago.

Polskie Nagrody Filmowe Orły są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową od 1999 roku. Orły przyznawane są głosami członków Polskiej Akademii Filmowej w 19 kategoriach. Głosowanie na nominowanych i laureatów Orłów jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników. Partnerem Polskich Nagród Filmowych Orły od chwili ich powstania jest czołowa na świecie firma audytorsko-doradcza PwC, która nadzoruje także proces przyznawania Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Oficjalnym nadawcą ceremonii wręczenia Orłów jest CANAL+. Partnerami medialnymi tegorocznych Orłów są: WP.pl, radio TOK FM, Twój Styl, Pani, Grazia, Show, magazyn Film&TV Kamera, Co Jest Grane i magazyn Esquire. Przegląd on-line filmów kandydujących do Orłów 2017 zorganizował Onet VOD. Wsparcia organizacyjnego udziela Krakowska Fundacja Filmowa, a listę filmów kandydujących do Orłów przygotowuje boxoffice.pl. Sponsorami tegorocznych Orłów są: firma postprodukcyjna Orka, Hotel Regent, Lexus Wola oraz kancelaria Radwan Rohrenschef. Kinowy Przegląd Orłów odbywał się w dwóch kinach: Iluzjon Filmoteki Narodowej w Warszawie i Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi. Obsługę fotograficzną Orłów zapewnia East News. Orły wspiera Legalna Kultura.

Transmisja z gali, na której wręczone zostaną Polskie Nagrody Filmowe Orły 2017 już 20 marca o godz 21:00 w Canal+.