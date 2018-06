"Plagi Breslau": Kożuchowska w nowym filmie Patryka Vegi

Nowy film Patryka Vegi, "Plagi Breslau", w grudniu 2018 zobaczą widzowie serwisu Showmax.

Małgorzata Kożuchowska na planie "Plag Breslau" /Marcin Goleń / Showmax /materiały prasowe

Główną rolę zagra Małgorzata Kożuchowska, która u Patryka Vegi wystąpi po raz pierwszy. Wcieli się w rolę policjantki tropiącej seryjnego mordercę. W filmie wystąpią również: Daria Widawska, Ewa Kasprzyk i Katarzyna Bujakiewicz oraz związani z twórczością Patryka Vegi Tomasz Oświeciński, Wojciech Kalinowski, Jacek Beler, Andrzej Grabowski, a także zawodnik i komentator MMA, Karol Bedorf.

Reklama

-Uwielbiam wyzwania, a "Plagi Breslau" to zdecydowanie najtrudniejszy realizacyjnie film w mojej karierze. Fabuła obfituje w ogromną liczbę scen kręconych z rozmachem. Będziemy realizować m. in. pożar w operze, finałową scenę przy dwudziestu tysiącach ludzi, czy sekwencję ze spłoszonym koniem, który galopuje pomiędzy pięćdziesięcioma samochodami na moście. Wspólnie z Showmax marzymy o tym, by realizować produkcje, które wprowadzają nową jakość na polskim rynku. Wierzę, że "Plagi Breslau" dostarczą widzom rozrywki bez precedensu w polskim kinie - mówi Patryk Vega.



Akcja "Plag Breslau" rozgrywa się we współczesnym Wrocławiu, gdzie dochodzi do serii makabrycznych zabójstw. Codziennie o godzinie 18 nieznany, seryjny morderca dokonuje zbrodni. Policjantka Helena Ruś (Małgorzata Kożuchowska) podejrzewa, że są one dziełem jednego człowieka. Kiedy podczas interwencji poważnie ranny zostaje Bronson (Tomasz Oświeciński), policyjny partner Heleny, bohaterka decyduje się za wszelką cenę ustalić tożsamość mordercy.



Wraz z oddelegowaną do tej sprawy profilerką z CBŚP, Iwoną Bogacką (Daria Widawska), prowadzi śledztwo, którego wyjaśnienia należy szukać w XVIII-wiecznej historii miasta. Kobiety starają się wygrać wyścig z czasem i nie dopuścić do kolejnych zbrodni.