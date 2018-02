"Pitbull. Ostatni pies": Najbardziej gangsterski

Wielki powrót uwielbianych bohaterów, nowe postaci, akcja, intrygi i szczypta nieodzownego humoru - tak właśnie zapowiada się "Pitbull. Ostatni pies", czyli najnowsza część kultowej serii na podstawie scenariusza i w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

"Najbardziej gangsterski film, ze wszystkich części", "świetny scenariusz", "pełen tajemnicy i zwrotów akcji" - tak o najnowszej produkcji sensacyjnej mówią grający w nim aktorzy. W oczekiwaniu na wielką kinową premierę 15 marca, prezentujemy oficjalny materiał making of pokazujący kulisy powstania filmu, wypowiedzi gwiazd i fragmenty najnowszego "Pitbulla". Jakie trudne zadanie dostał Cezary Pazura i czy kobiety są faktycznie dziesięć razy bardziej brutalne od facetów - to wszystko i o wiele więcej w udostępnionym właśnie materiale making of.



"Pitbull. Ostatni pies" to film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, twórcy "Jacka Stronga" i kultowych "Psów". W rolach głównych zobaczymy "starą gwardię" bohaterów czyli Marcina Dorocińskiego jako oficera Despero, Krzysztofa Stroińskiego jako Metyla oraz Rafała Mohra czyli Nielata, teraz nazywanego Quantico.





"Pitbull. Ostatni pies" to kawał rasowego kina sensacyjnego, pełnego świetnych dialogów i pełnokrwistych postaci, które nie zawiedzie zarówno fanów serialowego "Pitbulla", jak i miłośników ostatnich hitów - "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Dwa ostatnie łącznie zgromadziły w kinach ponad 4 miliony widzów! Obsadę najnowszego "Pitbulla" dopełniają: Dorota "Doda" Rabczewska, Cezary Pazura, Adam Woronowicz, Krzysztof Kiersznowski, Iza Kuna, Michał Kula, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski oraz Jadwiga Jankowska-Cieślak. Gościnnie, w epizodach, na ekranie pojawią się wokalistka: Katarzyna Nosowska oraz bokserzy Artur Szpilka i Dereck Chisora.



Producentem filmu "Pitbull. Ostatni pies", podobnie jak poprzednich produkcji "Pitbull. Nowe porządki" oraz "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", jest Emil Stępień. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat.

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie sprawcy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też punkt honoru. Niestety, wydział jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W tej sytuacji, aby stawić czoła gangsterom, stołeczny komendant ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl oraz - prosto z Waszyngtonu - Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz - Czarna Wdowa...