"Pitbull. Ostatni pies": Dorociński zagra u Pasikowskiego

Marcin Dorociński ujawnił, że zagra w najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego "Pitbull. Ostatni pies".

Marcin Dorociński zagra w filmie Władysława Pasikowskiego /AKPA

O tym, że aktor pojawi się w najnowszej produkcji autora "Psów" dowiedzieliśmy się z oficjalnego profilu Marcina Dorocińskiego na Facebooku.

"Kiedy otrzymujesz fantastyczny, trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej strony scenariusz, kiedy reżyserować ma jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, kiedy na barykadzie mają stanąć z Tobą koledzy, z którymi wspólnie pracowałeś nad jednym z najważniejszych filmów w swoim życiu, kiedy zostajesz otoczony troskliwą opieką producenta, który pozwala Ci być częścią procesu powstania filmu od samego początku, to odpowiedź może być tylko jedna..." - napisał we wtorek, 5 września, Dorociński na swym profilu.



Pod postem, na liście osób oznaczonych, pojawiły się nazwiska takich aktorów, jak Krzysztof Stroiński, Rafał Mohr, Cezary Pazura, Adam Woronowicz, Marian Dziędziel, Krzysztof Kiersznowski, Michał Kula.

Szczegóły najnowszej produkcji Władysława Pasikowskiego nie są na razie znane. Na wiadomo również, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia do filmu.

O tym, że Władysław Pasikowski ("Pokłosie", "Jack Strong", "Psy") ma zastąpić Patryka Vegę, autora serii "Pitbull", na fotelu reżysera kolejnej części "Pitbulla" - informowaliśmy w lutym tego roku.

"Nie robię kolejnego 'Pitbulla', ponieważ próbowano mi narzucić pomysł obsadowy niezgodny z moim poczuciem poziomu artystycznego" - tak Patryk Vega napisał na Facebooku.