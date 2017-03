"Piratów z Karaibów": Jest zwiastun

Właśnie pojawił się zwiastun kolejnej odsłony "Piratów z Karaibów". Piąta część produkcji - o podtytule Zemsta Salazara" (wcześniej brzmiał on "Martwi głosu nie mają") - wejdzie na ekrany polskich kin 26 maja.

W roli Jacka Sparrowa ponownie zobaczymy Johnny'ego Deppa. Jego antagonistę - tytułowego kapitana Salazara - zagra Javier Bardem. W filmie zobaczymy też Geoffreya Rusha, który powróci jako kapitan Barbossa. Pojawić się ma także Orlando Bloom, który ponownie zagra Willa Turnera.



Główna rola kobieca przypadła Brytyjce Kayi Scodelairo, którą mogliśmy już oglądać na ekranach w "Starciu tytanów", "Wichrowych wzgórzach" oraz "Więźniu labiryntu". Przypomnijmy, że główną rolę kobiecą w poprzedniej, czwartej części serii - "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" - zagrała Penelope Cruz. Wcześniej Johnny'emu Deppowi partnerowała na ekranie Brytyjka Keira Knightley.



U boku Scodelairo zobaczymy Brentona Thwaitesa ("Dawca pamięci", "Bogowie Egiptu"). W filmie wystąpili także: Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham, Kevin McNally i Paul McCartney.

