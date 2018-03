Piotr Stramowski: Na planie z żoną

Piotr Stramowski lubi pracować z żoną, Katarzyną Warnke. Twierdzi, że zaangażowanie we wspólne projekty zawodowe, pozwala im dzielić się tą samą energią i wspierać się wzajemnie. Obecnie para pracuje przy kolejnym wspólnym filmie, zatytułowanym "Klatka".

Piotr Stramowski na planie "Kobiet mafii" /Andras Szilagyi /MWMedia

W ciągu niespełna trzech lat Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke wystąpili wspólnie w kilku projektach ("W spirali", "Botoks" oraz "Kobiety mafii"). Obecnie razem przygotowują się do filmu "Klatka", w którym wcielą się w role zawodników mieszanych sztuk walki.



Piotr Stramowski podkreśla jednak, że choć pracują na planie jednego filmu, to w rzeczywistości rzadko nagrywają wspólne sceny, trudno więc mówić, czy wspólna praca ma wpływ na jego małżeństwo.

- Pracujemy w jednej firmie, ale w innych działach. Tak się składa, że nie mamy scen razem, przychodzimy na plan i mijamy się albo mamy oddzielne dni zdjęciowe - mówi aktor agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Piotr Stramowski nie zgadza się z obiegową opinią, że wspólna praca negatywnie wpływa na związek. Twierdzi, że w jego przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej, wspólne zaangażowanie przy projekcie zawodowym pozwala mu bowiem lepiej komunikować się z żoną. Gdy Katarzyna Warnke pracowała na planie "Ach, śpij kochanie", on natomiast kręcił zdjęcia do "Narzeczonego na niby" funkcjonowali w zupełnie innych światach.

- Byliśmy trochę osobno, co też jest zdrowe czasami, a z kolei jak byliśmy w "Kobietach mafii", mimo że nie mieliśmy scen razem, to graliśmy w tym samym filmie, razem żyliśmy tym, mieliśmy energię tego filmu razem i mogliśmy się fajnie nakręcać, wspierać, pomagać sobie - opisuje Stramowski.

Gwiazdor uważa, że wspólna praca zawodowa małżonków może mieć zarówno dobre, jak i złe strony. Podkreśla też, że życie prywatne aktorów znacznie różni się od życia innych ludzi - artyści żyją bowiem nie tylko własną codziennością i emocjami, lecz także życiem swoich bohaterów. - Aktorzy w ogóle są porąbani trochę, mamy schizofrenię w domu w pewnym sensie, co kochamy, jest to nietuzinkowy rodzaj spędzania czasu na pewno, będąc w pół w postaciach, w pół sobą, ale my to lubimy - wyjaśnia Stramowski.

Aktora i jego żonę można obecnie oglądać w filmie kinowym "Kobiety mafii" oraz serialu "Botoks" dostępnym na platformie Showmax.