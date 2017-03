Piotr Fronczewski i Katarzyna Ucherska w "Edukacji Rity"

Wybitny aktor Piotr Fronczewski i zaczynająca swą karierę Katarzyna Ucherska występują w przedstawieniu "Edukacja Rity", zrealizowanym na podstawie sztuki Willy’ego Rusella pod tym samym tytułem. Przed laty, w głośnym filmie z 1983 roku w reżyserii Lewisa Gilberta, główne role zagrali Michael Caine oraz Julie Walters.

Katarzyna Ucherska i Piotr Fronczewski na premierze "Edukacji Rity" w Teatrze Ateneum, 25 lutego 2017 /AKPA

"Edukacja Rity" - adaptacja sztuki Willy'ego Russella, opartej na wątku z "Pigmaliona" G.B. Shawa - to pierwsze przedstawienie Sceny Spectrum, nowej sceny teatralnej w Warszawie. Tymczasowo "bezdomny" teatr wystawia przedstawienia na najpopularniejszych scenach w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Rybniku czy Wrocławiu.



Reżyserem przedstawienia jest Andrzej Strzelecki, a główne role grają Piotr Fronczewski i Katarzyna Ucherska.

"Edukacja Rity" to historia spotkania dwojga ludzi, których pozornie dzieli wszystko. Ona - Rita, młoda fryzjerka, która marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego - Franka, nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan energii i młodzieńczej otwartości. On - niespełniony poeta, zgorzkniały i zrezygnowany. Wkrótce okaże się, że ta przypadkowa znajomość nieoczekiwanie zmieni ich życie.

Harmonogram przedstawień Sceny Spectrum:

16, 17, 18 marca - Warszawa, Teatr Ateneum

26 marca - Piła, Centrum Kultury

31 marca - Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej

1 kwietnia - Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

2 kwietnia - Sosnowiec, Sala Widowiskowo-Koncertowa MUZA

9 kwietnia - Wrocław, CK Agora

22 czerwca - Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury (w ramach LifeFestival Oświęcim)

Scena Spektrum jest przedsięwzięciem realizowanym przez Małgorzatę Maliszewską, która zaprosiła do współpracy wybitnych aktorów, reżyserów i muzyków. W planach są przedstawienie teatralne, recitale, koncerty i warsztaty. Do zespołu dołączyli m.in. Piotr Fronczewski i Andrzej Strzelecki.



Premierowe przedawnienie na deskach Sceny Spektrum odbędzie się w kwietniu tego roku. Będzie to sztuka Iry Levina (autora m.in. "Dziecka Rosemary") "Śmiertelna pułapka - sztuka, dla której można zabić". W rolach głównych wystąpią m.in. Wiktor Zborowski i Kinga Preis.



Warto przypomnieć, że w 1983 roku Lewis Gilbert zrealizował film "Edukacja Rity". Bohaterka filmu to młoda kobieta, pracująca jako fryzjerka, która postanawia kontynuować przerwaną naukę i zdać zaległe egzaminy. W szkole spotyka profesora, który uczy ją jak żyć i cenić własne przekonania. Jej pewność siebie zaczyna przeszkadzać mężowi, co wywołuje liczne nieporozumienia. Obraz zdobył trzy nominacje do Oscara, w tym dla najlepszych aktorów pierwszoplanowych, czyli Michaela Caine'a i Julie Walters.