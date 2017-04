Piotr Cyrwus "Fanatykiem"

W ostatni weekend kwietnia ekipa filmu "Fanatyk" w reżyserii Michała Tylki wyruszy na zdjęcia do Szwecji. Ta krótka fabuła zdążyła obrosnąć legendą zanim w ogóle powstała, w dużej mierze dzięki paście "Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa", czyli krótkiemu żartobliwemu tekstowi na temat wędkarzy, który stał się kanwą scenariusza. Autor pasty Malcom XD i reżyser Michał Tylka połączyli siły i wspólnie napisali scenariusz 30 minutowej fabuły, która będzie miała premierę jesienią 2017 roku.

Piotr Cyrwus, Anna Radwan i Mikołaj Kubacki na planie "Fanatyka" /materiały prasowe

Głównym bohaterem filmu jest Andrzej Gałecki - grany przez Piotra Cyrwusa, zapalony wędkarz. Jego rodzina: żona (Anna Radwan) oraz synowie Patryk (Łukasz Szczepanowski) i Jakub (Mikołaj Kubacki) siłą rzeczy są jak współuzależnieni w rodzinie alkoholika. Żyją w cieniu.... szczupaka. To szczupak, król wód, jest dla męża i ojca najważniejszy, podobnie jak wyprawy wędkarskie z kolegami Zbyszkiem (Marian Dziędziel) i Władkiem (Juliusz Chrząstowski) i zarybianie (niewystarczające!) przez Polski Związek Wędkarstwa.

Reklama

Reklama

Właśnie po to, by nakręcić obsesję Andrzeja, ekipa filmowa wraz z aktorami grającymi synów Gałeckiego udaje się w okolice Jönköping w Szwecji, by zrealizować zdjęcia podwodne oraz tzw. making of.

Film "Fanatyk" powstaje ze środków przyznanych przez Krakowski Klaster Filmowy w ramach Małopolskiego Studia Debiutów. Resztę budżetu "Fanatyk" pozyskał poprzez kampanię crowdfundingową. Planowane zakończenie zdjęć do filmu to koniec maja, a pierwszy pokaz ma odbyć się na tegorocznym festiwalu w Gdyni.

Malcom XD o filmie: "Całą ideą pasty o ojcu wędkarzu było kręcenie beki w internecie. Z winy internetu (czyli was) sprawa wymknęła się jednak spod kontroli i zanim się obejrzeliśmy, historia znana była w całej Polsce. Doszliśmy do momentu, w którym według danych ośrodka badania opinii publicznej RYBOS, pośród młodzieży gimnazjalnej fraza "Mój stary to fanatyk wędkarstwa" jest bardziej rozpoznawalna niż "Litwo, ojczyzno moja". Wciąż jednak był to niszowy fenomen internetowy".

Michał Tylka, reżyser: "Scenariusz opowiada historię rodziny Gałeckich - koncentrując się na przygodach ojca - zapalonego wędkarza. Historia opowiadana jest z perspektywy syna - Jakuba Gałeckiego, rozwijając tę postać i jego stosunek do całej rybnej awantury. Nie chcemy za dużo zdradzać. Historię o wędkarzu zna każdy, a chcemy was jeszcze czymś zaskoczyć".

Dom, w którym zatrzyma się ekipa filmowa, leży nad jeziorami Bunn i Noen w południowej części Szwecji w prowincji Jönköping, nad jeziorami popularnymi wśród wędkarzy spinningowych, którzy łowią tam szczupaki, sandacze i okonie.