Pierwsza książka Dereka Jarmana po polsku

Instytucja Filmowa Silesia Film wydała właśnie pierwszą książkę Dereka Jarmana przetłumaczoną na jęz. polski - podano w środę. To "Chroma. Księga kolorów", która jest zbiorem przemyśleń twórcy na temat znaczenia barw w kontekście filozoficznym, kulturowym i społecznym.

Derek Jarman /Evening Standard /Getty Images

Derek Jarman (1942-1994) to brytyjski artysta, jeden z pionierów filmowego postmodernizmu oraz tzw. nowego kina queerowego. Fascynował się kolorem.

Reklama

- Książka jest absolutnie wyjątkowa (...); pomimo tego, że autorem jest Derek Jarman, że znamy go przede wszystkim poprzez twórczość filmową, ta książka nie jest biografią, nie jest książką filmową. To jest podróż przez świat barw w kontekście filozoficznym, kulturowym i społecznym - mówiła podczas środowej konferencji zastępca dyrektora Instytucji Filmowej Silesia Film Anna Szrama.



Dodała, że blisko 200-stronicowa publikacja również przybliżająca sylwetkę twórcy to pierwsza książka Dereka Jarmana przetłumaczona na język polski.

Jak podali wydawcy, Jarman pisał "Księgę kolorów" u kresu swojego życia - "tracąc wzrok, będąc świadomym nieuchronnej śmierci z powodu powikłań związanych z AIDS".

- W pewnym wymiarze "Chroma" to nieoczywista autobiografia ojca nowego kina queerowego, jednego z pionierów filmowego postmodernizmu, a także znakomitego poety, malarza i ogrodnika. To zapis stanu ducha artysty, jak również klimatu panującego w Wielkiej Brytanii przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - czytamy w opisie książki.

W powstanie tego polskiego tłumaczenia zaangażowali się młodzi twórcy i promotorzy kultury: autorem tłumaczenia jest Paweł Świerczek, a za wizualną stronę odpowiedzialny jest Marcin Wysocki.

Zdjęcie Okładka książki "Chroma. Księga kolorów" / Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej / materiały prasowe

Świerczek podczas spotkania z dziennikarzami wskazał na uniwersalność tematyki książki. - Pomimo że powstała 25 lat temu, to jest wciąż aktualna, również w kontekstach społecznych, których tutaj jest bardzo dużo; wystarczy, że sobie podmienimy uchodźców z Bośni, Margaret Thatcher, Busha, o którym pisze Derek Jarman na to, co się dzieje dzisiaj - mamy książkę współczesną - mówił.

Derek Jarman to reżyser, malarz, poeta. Był jednym z pionierów filmowego postmodernizmu oraz tzw. nowego kina queerowego, które na początku lat 90. poszukiwało nowej estetyki do opowiadania o mniejszościach seksualnych i wszelkiej odmienności. Do jego najbardziej znanych filmów należą: "Caravaggio", "Ostatni Anglicy" oraz "Blue".

Jarman kręcił też teledyski m.in. dla grupy Sex Pistols.

Całą jego twórczość łączy kolor; fascynacja Jarmana kolorem objawia się w niemal wszystkich jego dziełach.

Jarman zmarł w 1994 r. w wyniku powikłań związanych z AIDS. Pomimo postępujących problemów ze wzrokiem, tworzył niemal do końca swojego życia. Ponoć ostatnim kolorem, który widział, był błękitny - stąd tytuł jego ostatniego filmu - "Blue".

Instytucja Filmowa Silesia Film to instytucja kultury samorządu woj. śląskiego.