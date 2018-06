Piekorz zastąpi Machalicę na dyrektorskim stanowisku w Częstochowie

Reżyserka filmowa i teatralna Magdalena Piekorz zastąpi pod koniec wakacji aktora i reżysera Piotra Machalicę na stanowisku dyrektora artystycznego Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Magdalena Piekorz AKPA

Magdalena Piekorz została przedstawiona w nowej roli podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami. - Bardzo się cieszę, że znakomita reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka, a jednocześnie doktor sztuki filmowej, przyjęła naszą propozycję. Tym bardziej, że wybrali ją sami aktorzy i dyrekcja teatru. Liczymy, że czekają nas dobre sezony - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Reklama

Magdalena Piekorz rozpocznie pracę 31 sierpnia i będzie ją kontynuować przynajmniej przez 3 sezony artystyczne. Jej kandydatura na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych została uzgodniona podczas spotkania dyrektora z zespołem aktorskim oraz przedstawicielami działu promocyjno-literackiego częstochowskiego Teatru.

- Pomysł, by to stanowisko zaproponować właśnie Magdalenie Piekorz wyszedł od samych aktorów. Po pierwszym spotkaniu w Katowicach wiedzieliśmy już, że to dobry wybór. Do tej pory w żadnym chyba teatrze w Polsce nikt w taki sposób wybierał sobie szefa, więc to też ewenement - podkreślił dyrektor teatru Robert Dorosławski.

Prezydent i dyrektor podkreślali również, że zmiana osoby na stanowisku dyrektora artystycznego nie oznacza pożegnania z Piotrem Machalicą. Będzie on nadal artystycznie związany z Częstochową i Teatrem im. Adama Mickiewicza.

Pierwsza propozycja, jaką przygotuje dla widzów nowa dyrektorka artystyczna to spektakl "Pośród ciemności" oparty na czarnej komedii w reżyserii Pedro Almodovara. Jak podkreśliła, po obejrzeniu kilku spektakli na częstochowskich deskach, widzi w aktorach duży potencjał i poziom artystyczny, który chciałaby utrzymać, a przy tym dać im szansę na pokazanie całego wachlarza swoich możliwości w różnych formach teatralnych.

- Ta propozycja to dla mnie ogromne zaskoczenie, ale też ogromny zaszczyt, że przychodzę tu po takich nazwiskach, jak Henryk Talar, Marek Perepeczko, czy Piotr Machalica - powiedziała. - Co do repertuaru, chciałabym by ten był zróżnicowany. Nie chcę uciekać ani od klasyki, ani od repertuaru współczesnego, czy psychologicznego. Nie możemy też zaniedbywać dzieci, które są niezwykle wdzięcznymi odbiorcami sztuki. W tej kwestii też chciałabym postawić na mniej znane tytuły. No i mam też pomysł, by zapraszać innych aktorów na gościnne występy oraz by częstochowski teatr zaczął wyjeżdżać i częściej pokazywać to, co ma do zaoferowania - w innych ośrodkach - dodała Piekorz.

31 sierpnia upływa również obecna kadencja Roberta Dorosławskiego jako naczelnego dyrektora Teatru. W oparciu o zapisy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wszczęto procedurę, w efekcie której zostanie on ponownie powołany - w trybie pozakonkursowym - na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję. Obejmie ona okres trzech sezonów artystycznych, tj. od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poproszone o opinię w sprawie tej nominacji - nie wniosło zastrzeżeń.

Magdalena Piekorz to reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka, doktor sztuki filmowej. Ukończyła reżyserię na Wydziale Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; była adiunktem i wykładowcą na tym wydziale, pełniła także funkcję dyrektora artystycznego w Instytucji Filmowej "Silesia-Film". Na swoim koncie ma wiele filmów dokumentalnych i fabularnych. Za debiut fabularny "Pręgi" otrzymała w 2004 r. Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni. "Senność" z 2008 nagrodzona została Złotym Klakierem i otrzymała nagrody FFP w Nowym Yorku i Seattle. "Zbliżenia" z 2016 r. przyniosły nagrody za muzykę i zdjęcia na Festiwalu "Prowincjonalia" we Wrześni.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia" [trailer]

Równolegle z twórczością filmową Magdalena Piekorz z powodzeniem realizuje spektakle teatralne. Od 2005 roku w dorobku reżyserki znalazły się spektakle: "Doktor Haust (monodram, w roli tytułowej - Michał Żebrowski) - Teatr Studio w Warszawie, "Łucja szalona" (współpraca m.in. z Krzysztofem Kolbergerem) - Teatr Słowackiego w Krakowie, "Miłość i gniew" - Teatr Słowackiego w Krakowie, "Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków"- adaptacja i reżyseria - Teatr Rozrywki w Chorzowie, musical "Oliver!" - pięć lat w stałym repertuarze Teatru Rozrywki (120 osób w obsadzie, nominacje do Złotych Masek ), "Hotel Nowy Świat" - Teatr Polski w Bielsku-Białej (nominacje do Złotych Masek), "Wizyta Starszej Pani" (z Anną Polony w roli tytułowej) - Teatr Śląski w Katowicach. Zrealizowała także Teatr Telewizji "Techniki negocjacyjne" z Agnieszką Grochowską i Mariuszem Bonaszewskim w rolach głównych oraz "Panna Madonna, Legenda Tych Lat" - koncert piosenek Ewy Demarczyk zrealizowany w ramach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.