Penelope Cruz: Płakałam po pierwszej scenie seksu

Hiszpańska aktorka Penelope Cruz przyznała w rozmowie z magazynem "Esquire" , że płakała po nakręceniu pierwszej erotycznej sceny w wieku 18 lat.

Penelope Cruz w filmie "Szynka, szynka" /LOLAFILMS / East News

Ekranowym debiutem 18-letniej Cruz była rola w erotycznym dramacie Bigasa Luny "Szynka, szynka" (1992). Na ekranie partnerował jej wówczas obecny mąż - Javier Bardem.

Ona zagrała uwodzicielską Silvę, a on zauroczonego nią Raula. Pełen erotycznej atmosfery film nie stał się scenerią rozkwitu nowej miłości.



"Miałam wrażenie, że ten film będzie czymś wyjątkowym. Wiedziałam, że scenariusz jest dobry. Wiedziałam, że to coś unikalnego. Nawet jeśli wcześniej nie miałam w rękach zbyt wielu scenariuszy, było jasne, że to będzie odważne, odświeżające kino. I bardzo seksowne" - Cruz przyznała w okładkowym wywiadzie dla "Esquire".



"Pomyślałam: 'Jest bohater, jest styl, materiał jest niezły'. Oczywiście niespecjalnie chciałam kręcić te sceny, ale zrobiłam to. Wszyscy odnosili się do mnie z szacunkiem, wiedząc, że mam tylko 18 lat. Pamiętam, że ostatniego dnia zdjęciowego płakałam. Płakałam i mówiłam: 'Co, jeśli nigdy więcej nie nakręcę filmu?'. To było druzgoczące uczucie" - dodała aktorka.



Mąż hiszpańskiej gwiazdy - Javier Bardem - o pierwszym ekranowym spotkaniu z Penelope Cruz opowiedział rok temu, również na łamach "Esquire".

"Była między nami oczywista chemia. Wszystko widać w filmie - to jak dokument naszej namiętności" - przyznał Bardem.

Zdjęcie Penelope Cruz i Javier Bardem w filmie "Szynka, szynka" / LOLAFILMS / East News

Para pobrała się w lipcu 2010 podczas prywatnej uroczystości na Bahamach. Mają dwoje dzieci: 8-letniego synka Leo i 4,5-letnią córeczkę Lunę.