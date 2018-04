Paweł Domagała jako szalony ufoludek

6 kwietnia w polskich kinach wyląduje UFO, by porwać widzów do... wspólnej zabawy. Wszystko za sprawą animacji "Luis i obcy". Najnowsza komedia producentów hitów "Renifer Niko ratuje Święta" i "Ups! Arka odpłynęła" to historia przyjaźni chłopca i trójki przezabawnych kosmitów, który na Ziemię przybyli i kompletnie się... pogubili. Głosu jednemu z obcych użyczył popularny aktor komediowy - Paweł Domagała.

Paweł Domagała użyczył głosu szalonemu kosmicie Blu /Kino Świat / AKPA

Gwiazda "Gotowi na wszystko. Exterminator", "Planety Singli" i "Wkręconych", już po raz czwarty sprawdza się jako doskonały aktor dubbingowy. Pierwszą szansę na rozwiniecie skrzydeł w tej dziedzinie otrzymał w bajce "Fru!", gdzie jako Żółty Ptaszek, który nigdy wcześniej nie podróżował, przez pomyłkę został przewodnikiem stada. Następnie w filmie "Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów" walczył z Avengers jako Helmut Zemo. W nagrodzonym Oscarem i Złotym Globem "Zwierzogrodzie" rozwiązywał kryminalne zagadki jako Nick Bajer - żyjący z drobnych przekrętów szczwany lis.



Okazuje się jednak, że lisie sztuczki i ptasie loty międzykontynentalne to za mało i nadszedł czas, by udać się... w kosmos. W animacji "Luis i obcy" Paweł Domagała udowadnia, że potrafi być przekonujący nawet w roli szalonego kosmity Blu, który wraz z przyjaciółmi rozbija się na Ziemi.



Jak przygotowywał się do tej roli? "Rozmawiałem ze wszystkimi znanymi mi ufoludkami, którzy rozbili się na Ziemi i teraz żyją wśród nas. Sam także postanowiłem rozbić się na obcej planecie, żeby przeżyć podobną przygodę, bo to pomogło mi zrozumieć moją postać" - żartobliwie opowiada Domagała.

W polskiej wersji językowej "Luis i obcy" swoich głosów - poza Pawłem Domagałą - użyczyli również, m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Jarosław Boberek, Tomasz Borkowski, Klaudiusz Kaufmann, Kamil Kula, Sara Lewandowska, Anna Apostolakis i objawienie "The Voice Kids", chłopak o wielu głosach - Antek Scardina.



12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec - ufolog Armin - całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Na domiar złego, dyrektor ze szkoły Luisa chce wysłać chłopca do internatu poza miastem. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy na podwórku Luisa rozbija się UFO, pilotowane przez trójkę wesołych kosmitów. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z obcymi i ukrywa ich przed swoim tatą, który jest przekonany, że kosmici są niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom w powrocie na macierzystą planetę, Luis sam nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż.