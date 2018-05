Patrycja Volny: Kobiety, które gram, są bardzo wyraziste

Patrycja Volny, aktorka młodego pokolenia znana m.in. z roli Dobrej Nowiny w filmie "Pokot" Agnieszki Holland, rozpoczęła pracę na planach trzech międzynarodowych produkcji. Dwie z nich - "Gareth Jones" oraz pierwszy polski serial produkowany przez Netflix - będą kontynuacją współpracy z uznaną reżyserką. Trzeci tytuł "Zlaty Podraz" w reż. Radima Spacka to produkcja czeska. Oba filmy nawiązują do autentycznych wydarzeń w historii XX wieku.

Patrycja Volny AKPA

Patrycja Volny w filmie "Gareth Jones", reżyserowanym przez Agnieszkę Holland wcieli się w postać młodej narkomanki, którą spotyka główny bohater. Jest nim tytułowy Gareth Jones, dziennikarz, który jako pierwszy opisał wielki głód na Ukrainie. Jednocześnie był jednym z nielicznych obcokrajowców, który obserwował wydarzenia na Ukrainie mając do nich bezpośredni dostęp. Z kolei w pierwszym polskim serialu produkowanym przez Netflix zagra ważną postać drugoplanową.



Tym samym Patrycja Volny wystąpi po raz kolejny w produkcjach reżyserowanych przez Agnieszkę Holland. Wcześniej można było ją oglądać w "Pokocie", gdzie wystąpiła w roli dobrej Dobrej Nowiny.



Natomiast główną rolę kobiecą Patrycja Volny zagra w czeskim filmie "Zlaty Podraz" w reżyserii Radima Spacka. Wcieli się w postać prześladowanej polskiej Żydówki, tancerki o imieniu Michelle, która uciekła ze swojej ojczyzny. Będzie to historia namiętnej miłości i życia w cieniu polityki, która rozpocznie się w 1938 roku.

- Te trzy role to dla mnie niezwykle inspirujące wyzwanie. Kobiety, które gram, są bardzo wyraziste, a ich losy dotyczą ważnych wydarzeń społeczno-politycznych. Wcielając się w swoje bohaterki muszę też cofnąć się o kilkadziesiąt lat, do czasów, które bardzo działają na moją wyobraźnię. Cieszy mnie też bardzo to, że część zdjęć kręcona jest w Polsce, która mimo tego, że dorastałam za granicą, jest mi bardzo bliska. - mówi Patrycja Volny.

Patrycja Volny jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Brała udział w zdjęciach organizowanych przez National Institute of Dramatic Arts (Sydney) oraz West Australian Academy of Performing Acts. Urodziła się w Monachium, ale dorastała w Perth w Australii. Już jako ośmiolatka zaczęła swoją sceniczną przygodę występując w sztukach teatralnych oraz australijskich filmach. Wczesne doświadczenia aktorskie zainspirowały ją do podążenia drogą artystyczną w dorosłym życiu. W trakcie studiów w Szkole Filmowej i tuż po występowała głównie w produkcjach początkujących twórców oraz gościnnie w polskich serialach.



Jej pierwszą znaczącą rolą była postać Dobrej Nowiny w "Pokocie" w reżyserii Agnieszki Holland. Obecnie pracuje nad stworzeniem dwujęzycznej grupy teatralnej (francusko-angielskiej) na południu Francji, gdzie mieszka. Jednocześnie pracuje na planie trzech międzynarodowych produkcji w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii.